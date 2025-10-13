|ที่มา
|นสพ.มติชนรายวัน
|ผู้เขียน
|ชาลิสสา สุขเอี่ยม
|เผยแพร่
โฟกัสโลกรอบสัปดาห์ : สัปดาห์ทองวันชาติจีน ผ่านสายตาจากกรุงปักกิ่ง
สัปดาห์ทองวันชาติจีนคือช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องประจำปีเพื่อเฉลิมฉลองและรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เมื่อ ประธานเหมา เจ๋อตง อ่านคำประกาศสถาปนา สาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่ง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของจีนยุคใหม่
ในช่วงเวลานี้ ได้เกิดปรากฏการณ์การท่องเที่ยวครั้งใหญ่ทั่วประเทศ ชาวจีนจำนวนมากถือโอกาสเดินทางกลับภูมิลำเนา ขณะเดียวกันก็มีผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ามาที่ใจกลางของประเทศ
วันที่ 1 เทียนอันเหมิน หวังฝู่จิ่งและสถานีรถไฟปักกิ่ง
วันที่ 1 ตุลาคม เป็นวันชาติจีนและเป็นวันแรกของช่วงวันหยุดยาว โดยเมื่อยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้น ประชาชนชาวจีนกว่า 120,000 คนเดินทางมาที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเพื่อชมพิธีเชิญธงชาติขึ้นเสา ซึ่งบริเวณจัตุรัสถูกตกแต่งอย่างงดงามด้วยแปลงดอกไม้ขนาดใหญ่ ประดับด้วยรูปนกพิราบ และข้อความว่า “อวยพรให้แผ่นดินแม่ 1949-2025” ประกอบกับมีรูปภาพ ดร.ซุน ยัตเซ็น ผู้บุกเบิกการปฏิวัติประชาธิปไตยของจีนตั้งอยู่ด้วย
โดยมีเทียนอันเหมินเป็นฉากหลัง ผู้คนจำนวนมากถือธงชาติหรือแต่งกายด้วยชุดจีนโบราณขณะถ่ายภาพ บางคนก็ติดสติ๊กเกอร์รูปธงชาติจีนไว้บนใบหน้าพร้อมกับเลือกซื้อของที่ระลึกอย่างแม่เหล็กติดตู้เย็นรูปปักกิ่งเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ด้านถนนคนเดินหวังฝู่จิงที่อยู่ใกล้กันนั้นก็คึกคักตั้งแต่เช้า ผู้คนจำนวนมากต่อแถวเพื่อลิ้มลองอาหารและเครื่องดื่มจากร้านดังของปักกิ่ง ทั้งยังมีการจัดวิ่งมาราธอน ขณะที่รอบบริเวณสถานีรถไฟปักกิ่งก็มีครอบครัวหลายครอบครัวที่ลากกระเป๋าเดินทาง พร้อมกันนี้มีบริเวณรับฝากและส่งกระเป๋าด้วย
วันที่ 2 ซานหลี่ถุน
ซานหลี่ถุนเป็นหนึ่งในย่านช้อปปิ้งยอดนิยมของปักกิ่งที่มีครบทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ แบรนด์เนม และสตรีทแบรนด์ชื่อดัง มีผู้คนทยอยเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงสาย มองไปทางไหนก็เห็นถุงสีเขียวของ Butterful & Creamorous เบเกอรี่ยอดฮิต ส่วนช่วงเที่ยงร้านอาหารชื่อดังและเบรนด์เนมหลายแห่งต่างมีผู้คนต่อแถวรอคิวแน่น อย่างไรก็ตามยังเห็นอีกมุมหนึ่งของวิถีชีวิตช่วงวันหยุดผู้คนจำนวนไม่น้อยเลือกพักผ่อนอยู่บ้าน สังเกตได้จากปริมาณของไรเดอร์จากแอปสั่งอาหารเหม่ยแถวนที่วิ่งส่งอาหารกันขวักไขว่ทั่วพื้นที่
วันที่ 3 ถนนเฉียนเหมิน
ในอดีตถนนเฉียนเหมินถูกใช้เพื่อเป็นเส้นทางเสด็จขององค์จักรพรรดิเมื่อต้องออกไปฏิบัติพระราชกรณียกิจนอกเขตพระราชฐาน ปัจจุบันนี้ถนนสายนี้ได้กลายเป็นย่านการค้าโดยมีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้ แม้ว่าสถานีรถไฟใต้ดินเฉียนเหมินจะปิดให้บริการชั่วคราว ก็ยังคึกคักไปด้วยผู้คน โดยเฉพาะที่ร้าน No. 69 Fangzhuanchang Zhajiangmian ร้านจาจังเมี่ยนชื่อดังที่ได้รับมิชลินต่อเนื่องกันถึง 5 ปี รวมถึงเหรินหมินคาเฟ่กว่าน ร้านกาแฟที่บาริสต้ารังสรรค์ลาเต้อาร์ตเป็นตัวอักษรคำว่า China, แผนที่จีนและดาวแดง เข้ากับช่างเวลาเฉลิมฉลองวันชาติด้วย
ขณะเดียวกันผู้คนเพลิดเพลินไปกับสตรีทฟู้ดทั้งคาวและหวาน ภาพที่เห็นคือผู้คนถือเหมินติงโรว่ปิงหรือพายเนื้อ ซึ่งเป็นของว่างที่ต้องทานเมื่อมาปักกิ่ง ถังหูลู่ และไอศกรีมชาเขียวจากร้าน Wuyutai Tea
วันที่ 4 สำรวจไลฟ์สไตล์คนปักกิ่งในช่วงหยุดยาว
เหลย์ ซินเยว่ วัย 21 ปี เล่าว่าวันนี้เธอและครอบครัวเดินทางไปที่เหอเซิงฮุ่ย ซึ่งเป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่เป็นที่นิยมของปักกิ่งเพื่อชมนิทรรศการรถยนต์ เนื่องจากมีแผนที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ในเร็ววันนี้ นอกจากนั้นในช่วงนี้ ร้านอาหารไม่น้อยออกเมนูพิเศษสำหรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ อย่างร้านชา Hey Tea ก็ได้ออกเมนูชานมไข่มุกไข่เค็มปั่น และ KFC ก็มีเมนูเบอร์เกอร์พิเศษที่พิมพ์ลายกระต่ายมองดวงจันทร์ด้วย
วันที่ 5 ส่องโซเชียลมีเดียจีนก่อนคืนไหว้พระจันทร์
ในเสี่ยวหงชู (RedNote) แอปพลิเคชันยอดนิยมของชาวจีน แฮชแท็กขนมไหว้พระจันทร์ติดอันดับหนึ่ง โดยมีผู้ใช้งานจำนวนมากร่วมกันรีวิวขนมไหว้พระจันทร์จากหลากหลายร้าน พร้อมกับการสร้างสรรค์เทรนด์ใหม่อย่างการนำแฮมเบอร์เกอร์จากแมคโดนัลด์ มาใส่แม่พิมพ์รูปขนมไหว้พระจันทร์จนกลายเป็นไวรัล
เมื่อถึงช่วงค่ำ ผู้ใช้งานจำนวนมากเริ่มโพสต์ภาพมีมเกี่ยวกับการนอนทั้งวันในช่วงวันหยุดยาว พร้อมกับการบ้านที่ยังคงค้างคา ทำให้แฮชแท็กเหล่านี้ติดอันดับต้นๆ ด้วย
วันที่ 6 เทศกาลไหว้พระจันทร์กับวัดลามะและกั๋วเม่า
วันนี้ตรงกับวันไหว้พระจันทร์ ที่วัดลามะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเพื่อท่องเที่ยวและเสริมสิริมงคลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ส่งผลให้ร้านค้าต่างๆ บริเวณโดยรอบมีความคึกคักเป็นพิเศษ
ขณะเดียวกันที่กั๋วเม่า ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจสำคัญของกรุงปักกิ่งและเป็นที่ตั้งของแลนด์มาร์กอย่างอาคาร CCTV Headquarters หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ตึกกางเกงขาสั้น” รวมถึงตึก CITIC อาคารที่สูงที่สุดในปักกิ่งหรือตึกจอก ก็มีประชาชนจำนวนมากขึ้นไปชมวิวและถ่ายภาพจากห้างสรรพสินค้า China World โดยในห้างแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของร้านชาแบรนด์ดังอย่าง Charlie Town Tea ก็มีลูกค้าสั่งออร์เดอร์เข้ามาหลักร้อยรายการ สะท้อนการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดยาว
วันที่ 7 สือซาไห่
ในช่วงเย็นที่สือซาไห่ ซึ่งเป็นย่านร้านค้าที่มีสถาปัตยกรรมโบราณล้อมรอบทะเลสาบ คึกคักไปด้วยผู้คน หลายครอบครัวลงเรือเพื่อเพลิดเพลินกับบรรยากาศและชมวิว มีช่างภาพจำนวนมากคอยให้บริการถ่ายภาพ และยังมีการเปิดให้ร้องคาราโอเกะอีกด้วย
วันที่ 8 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจีนและกู้กง
แม้ว่าวันที่ 8 จะเป็นวันสุดท้ายของวันหยุดยาวและมีฝนตกหนักตลอดทั้งวัน ในช่วงเช้ายังคงมีประชาชนจำนวนมากต่อแถวเข้าชมจตุรัสเทียนอันเหมิน รวมถึงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจีน โดยมีไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้คือมงกุฎหงส์ของสมเด็จพระราชินีเซี่ยวตวน ในรัชสมัยจักรพรรดิว่านลี่ ก็ผู้คนต่อแถวชมอย่างต่อเนื่องไม่มีขาดสาย ขณะเดียวกัน พระราชวังต้องห้ามหรือกู้กงก็เต็มไปด้วยผู้คน ชาวจีนต่างถ่ายภาพในพระราชวังและซื้อของที่ระลึกเพื่อเก็บเป็นความทรงจำด้วยเช่นกัน
ตลอดเวลาทั้ง 8 วัน สถานที่ท่องเที่ยวในปักกิ่งแน่นขนัดไปด้วยประชาชนและต้องรอคิวนานแทบทุกที่ แต่กลับเป็นช่วงอันแสนวุ่นวายที่ช่างอบอุ่น ซึ่งชาวจีนก็ถือโอกาสท่องเที่ยวและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่