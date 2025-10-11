|ที่มา
|หนังสือพิมพ์มติชน
|ผู้เขียน
|คอลัมน์เกร็ดต่างแดน
|เผยแพร่
ผู้โดยสารชั้นธุรกิจปรี๊ด!! เหตุชีไม่เสิร์ฟ
เป็นใครก็ขึ้น…อารมณ์ขึ้น ก็ควักจ่ายตั้งแพง หวังซื้อความสบาย บริการประทับใจ แต่ดันโดนมองข้ามหัว!!
แบบผู้โดยสารชั้นธุรกิจรายนี้ซึ่งเป็นคนผิวสี ได้เล่าประสบการณ์ที่ยากเกินจะรับได้ลงโซเชียลมีเดีย ซึ่งประสบบนเที่ยวบินสายการบินบริติชแอร์เวย์ ขณะเดินทางจากเมืองฮุสตันไปลอนดอน เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา
โดยบอกว่าเขาอุตส่าห์ควักเงินเกือบ 5,000 ดอลลาร์ (กว่า 1.62 แสนบาท) ซื้อที่นั่งโดยสารชั้นธุรกิจกับสายการบินนี้ ก็น่าจะได้รับบริการที่ดี
แต่ปรากฎว่าขณะที่แอร์โฮสเตสนางหนึ่ง กำลังเสิร์ฟ “เวลคัมดริ๊ง” เป็นแชมเปญ ให้กับผู้โดยสารบนชั้นธุรกิจทุกคน ซึ่งมีเขาคนเดียวที่เป็นคนผิวสี เมื่อมาถึงที่นั่งเขา เธอกลับเดินเลยไป!!
ที่ช็อกคือ…เมื่อเขาร้องถามไปอย่างสุภาพ เรื่อง “ชีไม่เสิร์ฟ” แชมเปญให้ คุณแอร์ฯ เธอตอบว่าไงรู้มั้ย “อุต้ะ…นึกว่าคุณได้อัพเกรดที่นั่ง!!”
ปรี๊ดเลยฮะ… ผู้โดยสารรายนี้บอก เขาทั้งโกรธ ทั้งอาย อธิบายไม่ถูก เธอไม่มีทางรู้ว่าตั๋วของเขาเป็นประเภทไหน แม้จะได้อัพเกรดก็เหอะ แล้วกฎคือต้องเสิร์ฟเวลคัมดริ๊งให้ผู้โดยสารชั้นธุรกิจทุกคน
“ผมจ่ายเท่ากับคนอื่นๆ แต่กลับถูกปฏิบัติราวกับว่านั่งผิดที่ มันไม่ใช่เรื่องแชมเปญ แต่มันเป็นเรื่องอคติและการเคารพให้เกียรติ”
ว่าแล้วผู้โดยสารท่านนี้ก็ร้องเรียนไปทางสายการบิน ให้แสดงความรับผิดชอบ ไม่ใช่แค่ขอโทษแล้วจบ!!