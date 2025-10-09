ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี จัดนิทรรศการ K-Book และกิจกรรม Book Talk เฉลิมฉลองวันฮันกึล
ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการ K-Book ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคมเป็นต้นไป เพื่อเฉลิมฉลองวันฮันกึล หรือวันอักษรเกาหลี ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ตุลาคมของทุกปี โดยศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีได้เตรียมกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรม Book Talk กับนักเขียน รวมถึงการประกวดทักษะการแปลภาษาเกาหลี และการแสดงดนตรีคลาสสิก ภายใต้นิทรรศการที่จะจัดถึงช่วงต้นปีหน้า
นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและการแลกเปลี่ยนหนังสือเกาหลีสู่ต่างประเทศ ประจำปี 2025 ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (MCST) กับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมการเผยแพร่ของเกาหลี (KPIPA) โดยมุ่งเน้นที่หนังสือวรรณกรรมและหนังสือภาพสำหรับเด็ก หนังสือเหล่านี้กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก และหนังสือเด็กก็ได้รับความนิยมในประเทศไทยเช่นกัน
รายชื่อหนังสือในนิทรรศการนี้ ได้รับการคัดเลือกโดยความร่วมมือกับสำนักพิมพ์ในประเทศไทย 7 แห่ง ได้แก่ Amarinbooks, Lumi, Piccolo, Prism, Page, Nanmeebooks และ SandClock Books โดยหนังสือที่ที่คัดเลือกมาส่วนใหญ่กำลังได้รับความนิยมจากนักอ่านชาวไทยในปีนี้ รวมถึงหนังสือที่คาดการณ์ว่าจะได้รับความสนใจจากนักอ่านในอนาคต
ในวันที่ 28 ตุลาคม ทางศูนย์ฯ ได้เชิญคุณพัคซังยอง นักเขียนที่กำลังได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากทั่วโลก มาร่วมพูดคุยในหัวข้อวรรณกรรมเกาหลีกับชาวไทย โดยผลงานที่โดดเด่นของนักเขียนท่านนี้อย่างนิยายรวมเล่ม “เราไม่อาจกักเก็บใครไว้ได้ตลอดกาล ในจักรวาลสีแอเมทิสต์” ได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมระดับนานาชาติมากมาย เช่น รางวัล International Booker Prize, รางวัล Dublin Literary Award, รางวัล Prix Médicis Award สาขาวรรณกรรมต่างประเทศ และ รางวัล Émile Guimet Prize สาขาวรรณกรรมเอเชีย รวมถึงถูกตีพิมพ์และแปลใน 25 ประเทศ ทั้งหมด 18 ภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และ ภาษาไทย นอกจากนี้ในปี 2024 ผลงานชิ้นนี้ถูกนำไปผลิตเป็นภาพยนตร์และซีรีส์โดยใช้ชื่อเรื่องเดียวกับชื่อหนังสือ และเผยแพร่ให้รับชมทั่วโลกผ่านช่องทาง Netflix
หลังจากเสร็จสิ้นการพบปะกับนิสิตชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาภาษาเกาหลี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงบ่ายของวันที่ 28 ตุลาคม พัคซังยองจะเข้าร่วมกิจกรรม Book Talk เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือร่วมกับนักอ่าน ณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี เวลา 18.00 น. ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และประสบการณ์จากนักเขียน กิจกรรมนี้คาดว่าจะเป็นโอกาสอันมีคุณค่าในการสำรวจสภาพปัจจุบันของวรรณกรรมเกาหลี รวมถึงร่วมพิจารณาถึงบทบาทและอนาคตของวรรณกรรมใน “ยุคที่ผู้คนไม่สนใจในการอ่านหนังสือ” นี้
ในเดือนพฤศจิกายน ทางศูนย์ฯ จะจัดการประกวดทักษะการแปลวรรณกรรมเกาหลีสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาเกาหลีจากทั่วประเทศไทย โดยนักศึกษาจะได้ร่วมแข่งขันแปลนิทานสำหรับเด็กเรื่อง “ซอลลัล (วันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติ)” ของนักเขียนคิมยองจิน ซึ่งผลงานของนักเขียนท่านนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในประเทศไทยหลายเรื่องและได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม อาทิ เรื่อง “ร้านสะดวกซื้อมหัศจรรย์” และ “เส้นทางมหัศจรรย์ตอนกลับบ้านของพ่อ” ทั้งนี้ นิทานสำหรับเด็กเรื่อง “ซอลลัล” นั้นยังไม่ถูกตีพิมพ์ในประเทศไทย โดยทางศูนย์ฯ ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์และสำนักพิมพ์ (Gilbut Kid) จึงได้รับโอกาสนี้ในการเปิดเผยเป็นที่แรก
นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม จะมีกิจกรรมในหัวข้อ “การพบกันระหว่างวรรณกรรมกับดนตรีคลาสสิก” ซึ่งจะเชิญนักดนตรีเกาหลีมาร่วมแสดงในพื้นที่นิทรรศการ โดยนำบทเพลงเกาหลีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดนตรีคลาสสิกและบทกวีในผลงานวรรณกรรมเกาหลีมาบรรเลงให้ผู้ชมได้ร่วมรับฟัง
นางซอนจู ลี ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย กล่าวว่า “วันฮันกึล หรือวันอักษรเกาหลี ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ตุลาคม เป็นวันที่ระลึกถึงการประกาศใช้ตัวอักษรฮันกึลครั้งแรกในปี ค.ศ. 1446 โดยพระเจ้าเซจงมหาราช จึงนับว่าเป็นโอกาสดีที่ได้จัดนิทรรศการหนังสือเกาหลีล่วงหน้าวันดังกล่าว เพื่อให้ชาวไทยทุกท่านได้ลองอ่าน ชม และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือเกาหลีที่รังสรรค์ขึ้นด้วยอักษรเกาหลี (ฮันกึล) นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังได้เตรียมกิจกรรมมากมายประจำแต่ละเดือน ในช่วงระยะเวลาการจัดนิทรรศการ อาทิ กิจกรรม Book Talk กับนักเขียนพัคซังยอง รวมถึงการประกวดทักษะการแปล และการแสดงดนตรีในหัวข้อเกี่ยวกับวรรณกรรม ดิฉันจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี เพื่อสัมผัสประสบการณ์แสนพิเศษนี้ค่ะ”