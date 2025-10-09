ผู้นำคิม ต้อนรับ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เยือนเปียงยาง ฉลองสัมพันธ์สองชาติครบ 75 ปี
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายโต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ได้เปิดฉากการเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการเป็นเวลา 3 วัน ซึ่งนับเป็นการเยือนประเทศที่ได้ชื่อเป็นรัฐสันโดษแห่งนี้เป็นครั้งแรกของผู้นำเวียดนามในรอบ 18 ปี โดยนายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ ได้จัดพิธีต้อนรับผู้นำเวียดนามอย่างสมเกียรติ ในกรุงเปียงยาง ซึ่งรวมถึงการนำเดินตรวจแถวทหารกองเกียรติยศและการยิงสลุตจำนวน 21 นัดเพื่อเป็นเกียรติกับนายโต เลิม พร้อมคณะที่เดินทางมาเยือน
การเยือนเปียงยางครั้งนี้ของนายโต เลิม ไม่เพียงเป็นการฉลองวาระ 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตเวียดนาม-เกาหลีเหนือเท่านั้น แต่ยังมีขึ้นในขณะที่เกาหลีเหนือจะจัดพิธีสวนสนามใหญ่เพื่อฉลองวาระครบ 80 ปีการก่อตั้งพรรคแรงงานเกาหลีของเกาหลีเหนือในวันที่ 10 ตุลาคม ซึ่งจะมีผู้นำชาติคอมมิวนิสต์อย่างจีน เวียดนามและสปป.ลาวเข้าร่วมด้วย
ฮา ฮวง ฮ็อป ประธาน VietKnow สถาบันวิชาการที่มุ่งเน้นด้านความเสี่ยงทางการเมืองในกรุงฮานอย ให้ความเห็นกับ This Week in Asia ว่า การเปลี่ยนแปลงในจุดสนใจทางภูมิรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ทางการทูตที่ “ระมัดระวัง” เป็นสาเหตุของช่องว่างอันยาวนานสองทศวรรษนี้ระหว่างสองชาติ การเยือนในช่วงเวลานี้ซึ่งตรงกับวาระครบ 80 ปีพรรคแรงงานเกาหลี สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาของเวียดนามที่จะย้ำมิตรภาพอันยาวนานและสร้างสมดุลให้กับความสัมพันธ์ในภูมิภาคท่ามกลางความตึงเครียดที่ยังดำเนินอยู่ และว่า การเยือนเปียงยางครั้งนี้ของผู้นำเวียดนามน่าจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการเมืองและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม มากกว่าที่จะนำไปสู่ข้อตกลงทางการค้าหรือทางการทหารที่สำคัญ
ทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเวียดนามและเกาหลีเหนือยังคงมีจำกัด แม้จะมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ในฐานะประเทศคอมมิวนิสต์ แต่ก็ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างเป็นทางการระหว่างฮานอยและเปียงยาง เนื่องจากการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือของนานาชาติที่เป็นผลจากโครงการนิวเคลียร์ของเปียงยาง