ไต้ฝุ่นถล่มญี่ปุ่น หอบฝนกระหน่ำเกาะใต้โตเกียว ปชช.หลายร้อยอพยพ ถูกคลื่นซัดดับแล้ว 1
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม สำนักข่าวเอพีรายงานว่า พายุไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวพัดถล่มประเทศญี่ปุ่น บริเวณหมู่เกาะทางตอนใต้ของกรุงโตเกียว ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและมีรายงานปริมาณน้ำฝนสะสมสูงเป็นประวัติการณ์ในบางพื้นที่ของหมู่เกาะอิสุ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียว ไปทางใต้ประมาณ 280 กม.
รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกประกาศให้ประชาชนเฝ้าระวังเหตุดินถล่มและน้ำท่วม
ขณะที่ประชาชนหลายร้อยคนได้อพยพไปยังศูนย์อพยพเพื่อความปลอดภัย โดยมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย เป็นชายที่ถูกคลื่นซัดไปขณะกำลังหาปลาในเมืองโออิโซ จังหวัดคานากาวะ บนเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะหลักของญี่ปุ่น