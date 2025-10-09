อนุทินมอบนโยบาย กต. ถกกัมพูชา ตอบกลับหนังสือ ปธน.ทรัมป์
วันเดียวกันที่กระทรวงการต่างประเทศ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์หลังเดินทางมามอบนโยบายที่กระทรวงการต่างประเทศว่า มาเพื่อประชุมหารือเตรียมการที่จะเดินทางไปเจรจากับฝ่ายกัมพูชา รวมไปถึงการตอบกลับหนังสือที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ได้ส่งจดหมายมาถึงตน ซึ่งเนื้อหาเป็นการขอบคุณในความปรารถนาดีของประธานาธิบดีสหรัฐ ที่ต้องการเห็นสันติภาพเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะความขัดแย้งของไทย-กัมพูชา ซึ่งไทยยืนยันว่าเชื่อมั่นในสันติภาพและมีจุดยืนที่ต้องการให้การดำเนินการต่างๆ นำไปสู่สันติภาพและความสงบสุขในอนาคต
ขณะเดียวกัน นายอนุทิน ได้เน้นย้ำถึงข้อตกลงร่วมกันก่อนหน้านี้ระหว่างไทยและกัมพูชา ว่าควรปฏิบัติอย่างไร ทั้งการถอนอาวุธหนัก เก็บกู้ทุนระเบิด การจัดการกับสแกมเมอร์ และการบริหารพื้นที่ที่อยู่ในเขตของประเทศไทยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งนี่คือจุดยืนของรัฐบาลไทย และเราก็ได้ยืนยันไปยังผู้ที่เสนอตัวมาเป็นคนกลางในการคลี่คลายปัญหา แต่อย่างไรสองประเทศที่เป็นคู่กรณีก็ต้องดำเนินการด้วย
สำหรับที่ทางเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำกัมพูชา ออกมาระบุว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับกัมพูชาในการแก้ไขปัญหา นายอนุทิน กล่าวว่า เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก็ยืนยันเช่นนั้น อย่างไรก็ตามตนขอย้ำว่านี่เป็นเรื่องของไทยและกัมพูชา ซึ่งตนมองว่าประเทศอื่นมีความปรารถนาดีที่จะเห็นสถานการณ์ ที่จะไม่นำไปสู่ความรุนแรง
เมื่อถามว่า การยื่นมือเข้ามาเป็นตัวกลางของประธานาธิบดีสหรัฐ จะสามารถจัดการปัญหาระหว่างสองประเทศได้หรือไม่ นายกรัฐมนตรี ระบุเพียงว่า ในรายละเอียดขอให้ไปสอบถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะทำความเข้าใจกับนานาประเทศอย่างไร ในเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่บ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศมีข้อความและหนังสือที่จะแจ้งไปทางกัมพูชาก่อน ว่าเราจำเป็นต้องดำเนินการทุกอย่างเพื่อรักษาอธิปไตย ซึ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎหมาย ขณะเดียวกันเราก็มีกองทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายปกครอง และจังหวัดสระแก้วที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ แต่ตนขอปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดในการดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว เพราะพูดได้แค่กรอบ ไม่ควรเปิดเผยในเรื่องของรายละเอียด เนื่องจากไม่เป็นผลดีของทั้งสองฝ่าย
นายอนุทินย้ำว่า จะดำเนินการทุกอย่างตามกรอบของกฎหมาย และไม่ทำอะไรตามอำเภอใจ ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องระหว่างประเทศ แต่เราก็มีกติกาสากลที่จะต้องรักษาเกียรติภูมิของประเทศไว้ ด้วยวิธีที่ละมุนละม่อมมากที่สุด และยึดหลักมนุษยธรรม
นายกรัฐมนตรียังเชื่อว่าฝ่ายความมั่นคงมีมาตรการที่จะดำเนินการอยู่แล้ว อย่างที่ตนเข้ามาวันแรกก็ยืนยันว่า ทางการทูต และการเจรจา กระทรวงการต่างประเทศมีอำนาจเต็มที่ ที่จะเจรจาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในด้านการป้องกันรักษาอธิปไตยทุกอย่างอยู่ที่กองทัพ ตนขอยืนยันในคำนี้ รัฐบาลมีหน้าที่ในการสนับสนุนให้ภารกิจของทั้งกองทัพและกระทรวงการต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมาย
ส่วนที่ขแมร์ไทม์ออกมาเผยแพร่บทความว่านายกรัฐมนตรีขีดเส้นใต้ 10 ตุลาคม ให้ชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้วในจังหวัดสระแก้ว เป็นการบีบบังคับไม่ใช่วิธีทางการทูต นายอนุทิน ย้ำว่า คำว่าเส้นตายไม่เคยออกจากปากของรัฐบาล
ส่วนกังวลอะไรมากที่สุดต่อสถานการณ์ดังกล่าว นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ขณะนี้ตนให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชน อธิปไตย ของประเทศไทย และศักดิ์ศรีของประเทศ