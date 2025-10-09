ผิดข้อห้าม! สหรัฐ ไล่ออก นักการทูตมะกัน แอบคบหาเชิงชู้สาว ผู้หญิงจีนโยงใย พรรคคอมมิวนิสต์จีน
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม สำนักข่าวเอพีรายงานว่า กระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา แถลงเมื่อวันพุธ (8 ต.ค.) ว่า ได้ไล่ออกนักการทูตสหรัฐรายหนึ่งฐานละเมิดข้อห้ามของรัฐบาล โดยการไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้หญิงจีนรายหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ
เชื่อว่าการไล่ออกครั้งนี้น่าจะเกิดขึ้นเป็นกรณีแรกจากการละเมิดข้อห้ามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าว ซึ่งทางการสหรัฐได้นำมาใช้ในสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีโจ ไบเดน เมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว
เมื่อต้นปีนี้ เอพีรายงานว่า ในช่วงปลายรัฐบาลไบเดน กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐได้ออกข้อห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐของสหรัฐทุกคนที่ประจำอยู่ในประเทศจีน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวและผู้ได้รับสัญญาสัมปทานที่ถือใบอนุญาตด้านความมั่นคง ไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือความสัมพันธ์ทางเพศกับชาวจีน
ทอมมี พิกกอตต์ โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ กล่าวในแถลงการณ์ว่า นักการทูตสหรัฐคนดังกล่าวได้ถูกไล่ออกจากหน่วยงานทางการทูต หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และนายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ พิจารณาในเรื่องนี้แล้วเห็นว่าเขาได้ยอมรับว่าได้ปกปิดการมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้หญิงจีนรายหนึ่งซึ่งมีความเชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน
“ภายใต้การนำของรัฐมนตรีรูบิโอ เราจะไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดต่อเจ้าหน้าที่รัฐคนใดก็ตามที่ถูกจับได้ว่าบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติของประเทศเรา” แถลงการณ์ระบุโดยไม่มีการเปิดเผยนักการทูตสหรัฐที่ถูกไล่ออก
การดำเนินบทลงโทษขั้นเด็ดขาดนี้มีขึ้นหลังจากปรากฏคลิปวิดีโอของนักการทูตรายนี้กับแฟนสาวของเขา ซึ่งถูกแอบถ่ายไว้และมีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์โดยเจมส์ โอคีฟ นักเคลื่อนไหวอเมริกันหัวอนุรักษนิยมคนดัง
ที่กรุงปักกิ่ง นายกัว เจียคุน โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีน ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อกรณีนี้ โดยกล่าวเพียงว่าเป็นเรื่องภายในประเทศของสหรัฐ แต่เขากล่าวย้ำว่าเราคัดค้านการแบ่งแยกบนพื้นฐานของความแตกต่างทางอุดมการณ์และการใส่ร้ายป้ายสีที่มุ่งร้ายต่อจีน