ลาสซโล คราสซ์นาฮอร์ไก นักเขียนฮังการี คว้าโนเบลสาขาวรรณกรรม
รอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ว่า คณะกรรมการรางวัลโนเบลได้ประกาศผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ประจำปี 2025 ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่ ลาสซโล คราสซ์นาฮอร์ไก นักเขียนชาวฮังการี
มัตส์ มาล์ม เลขาธิการสถาบันศิลปะแห่งสวีเดน กล่าวว่า รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประจำปีนี้ มอบให้แก่คราสซ์นาฮอร์ไกจากผลงานอันน่าประทับใจและเปี่ยมวิสัยทัศน์ ซึ่งตอกย้ำถึงพลังของศิลปะท่ามกลางความหวาดกลัววันสิ้นโลก
ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในอดีต อาทิ ซัลลี พรูดอมม์ กวีและนักเขียนเรียงความชาวฝรั่งเศส ผู้คว้ารางวัลแรก วิลเลียม ฟอล์กเนอร์ นักเขียนนวนิยายและเรื่องสั้นชาวอเมริกัน ในปี 1949 วินสตัน เชอร์ชิลล์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ในปี 1953 ออร์ฮาน ปามุก ชาวตุรกี ในปี 2006 และจอน ฟอสเซ ชาวนอร์เวย์ ในปี 2023
รางวัลปีที่แล้วตกเป็นของฮัน คัง นักเขียนชาวเกาหลีใต้ ซึ่งกลายเป็นนักเขียนหญิงคนที่ 18 โดยคนแรกคือ เซลมา ลาเกอร์ลอฟ นักเขียนชาวสวีเดน ในปี 1909 และเธอเป็นนักเขียนชาวเกาหลีใต้คนแรกที่ได้รับรางวัลนี้
รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม วิทยาศาสตร์ และสันติภาพ ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของอัลเฟรด โนเบล นักประดิษฐ์และนักธุรกิจชาวสวีเดน โดยมอบให้แก่บุคคลผู้ประสบความสำเร็จในด้านวรรณกรรม วิทยาศาสตร์ และสันติภาพมาตั้งแต่ปี 1901 โดยผู้ชนะรางวัลโนเบลจะได้รับเงินรางวัล 11 ล้านโครน หรือราว 39 ล้านบาท