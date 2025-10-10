แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.6 นอกชายฝั่งฟิลิปปินส์ ประกาศเตือนภัยสึนามิ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้น บริเวณนอกชายฝั่งมินดาเนา ตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 ตุลาคม โดยศูนย์แผ่นดินไหวยุโรป-เมดิเตอร์เรเนียน (อีเอ็มเอสซี) แจ้งว่า ความรุนแรงของเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวอยู่ที่ 7.4 แมกนิจูด ก่อนจะมีการปรับตัวเลขใหม่ เป็น 7.6 แมกนิจูดในเวลาต่อมา และแจ้งว่า ศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปใต้ดินเพียง 10 กิโลเมตร
ขณะที่ระบบเตือนภัยสึนามิ ของสหรัฐอเมริกา ได้ออกประกาศเตือนภัยสึนามิ โดยระบุว่า อาจมีคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้าบริเวณชายฝั่งที่ห่างออกไปจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวราว 300 กิโลเมตร และอาจเกิดคลื่นสูงถึง 3 เมตรได้ ขณะที่มีรายงานว่า มีการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ขึ้นไปยังพื้นที่สูง เพื่อความปลอดภัยแล้ว
ข่าวระบุว่า ความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าว ในตอนแรก อีเอ็มเอสซีแจ้งว่า อยู่ที่ 7.2 แมกนิจูด ก่อนที่จะปรับเป็น 7.4 แมกนิจูด
ด้านสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ แจ้งว่า คาดว่าน่าจะเกิดความเสียหาย และเกิดอาฟเตอร์ช็อกรุนแรงตามมาอีก พร้อมระบุว่า ศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ในทะเล ห่างจากเมืองมาเนย์ จังหวัดดาเวาโอเรียนตัล ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 62 กิโลเมตร และอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว 10 กิโลเมตร
ขณะที่สำนักงานธรณีฟิสิกส์ ของอินโดนีเซีย ได้ออกประกาศเตือนภัยสึนามิ ในเขตพื้นที่สุลาเวสี และปาปัว หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนอกชายฝั่งฟิลิปปินส์ โดยระบุว่า อาจจะเกิดสึนามิ ที่มีความสูงราว 50 เซนติเมตร ซัดเข้าชายฝั่งอินโดนีเซีย