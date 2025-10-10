ทองโลกร่วง หลุด 4,000 ดอลล์ เหตุนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอล-ฮามาส

ทองโลกร่วง หลุด 4,000 ดอลล์ จากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า นักลงทุนเทขายทำกำไรหลังข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอล-ฮามาส
สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า ราคาทองโลกปิดตลาดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ร่วงลงไปถึง 2 เปอร์เซ็นต์ หลุด 4,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบการซื้อขายก่อนหน้าเป็นครั้งแรก ทั้งนี้เป็นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น และนักลงทุนทองคำต่างเทขายทำกำไรหลังจากอิสราเอลอนุมัติแผนการหยุดยิงกับฮามาส และยอมปล่อยตัวประกันในกาซา
ขณะที่ราคาเงินปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อยู่ที่ 51.22 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เช่นกัน โดยได้รับแรงกดดันจากปัจจัยเดียวกันกับทองคำ
ทั้งนี้ ราคาทองคำตลาดโลก ได้ลดลงมาเกือบ 2 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 3,959.48 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เมื่อเวลา 13.53 น. วันที่ 9 ตุลาคม ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐ โดยราคาทองคำล่วงหน้าของสหรัฐ ส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลงไป 2.4 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 3,972.6 ดอลลาร์