เดินหน้าสู่สันติภาพ ครม.อิสราเอล เห็นชอบหยุดยิงในกาซา ปล่อยตัวประกันกับฮามาส
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม รัฐบาลอิสราเอล อนุมัติแผนการหยุดยิงกับฮามาส เพื่อเปิดทางให้ยุติการสู้รบในฉนวนกาซา ภายใน 24 ชั่วโมง และปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลที่ถูกควบคุมตัวไว้ภายใน 72 ชั่วโมง
โดยคณะรัฐมนตรีอิสราเอลได้อนุมัติข้อตกลงดังกล่าว เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 ตุลาคม 24 ชั่วโมงหลังจากคณะผู้ไกล่เกลี่ยประกาศข้อตกลง ซึ่งเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอล แลกเปลี่ยนกับนักโทษปาเลสไตน์ และเริ่มต้นเฟสแรกของการถอนทหารอิสราเอลออกจากฉนวนกาซา ภายใต้ความริเริ่มของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา และยุติสงครามในกาซาที่ยืดเยื้อมานาน 2 ปี
นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ได้โพสต์บน X ระบุว่า รัฐบาลได้อนุมัติกรอบของการปล่อยตัวประกันทั้งหมด ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่เสียชีวิตไปแล้ว
ข่าวระบุว่า ทั้งชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์ ต่างแสดงความยินดี หลังจากการประกาศข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่สุดในการยุติสงครามที่ยืดเยื้อมา 2 ปี ที่ทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตกว่า 67,000 คน และมีการนำตัวประกันกลุ่มสุดท้ายที่ถูกฮามาสจับตัวไประหว่างการโจมตี
นายคาลิล อัล-ไฮยา หัวหน้ากลุ่มฮามาสที่ลี้ภัยอยู่ในกาซา กล่าวว่า เขาได้รับคำรับรองจากสหรัฐอเมริกาและผู้ไกล่เกลี่ยอื่นๆว่า สงครามได้สิ้นสุดลงแล้ว
ด้านโฆษกรัฐบาลอิสราเอล กล่าวว่า การหยุดยิงจะมีผลบังคับใช้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่รัฐบาลอนุมัติข้อตกลง โดยหลังจากช่วงเวลา 24 ชั่วโมงไปแล้ว ตัวประกันที่ถูกจับในกาซา จะได้รับการปล่อยตัวภายใน 72 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ยังมีตัวประกันชาวอิสราเอลที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่ในกาซาอีก 20 คน ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่ ขณะที่มีอีก 26 คนที่ถูกระบุว่าเสียชีวิตแล้ว และไม่รู้ชะตากรรมอีก 2 คน
และหลังจากข้อตกลงเริ่มขึ้น จะมีรถบรรทุกอาหารและความช่วยเหลือทางการแพทย์ มุ่งหน้าไปยังฉนวนกาซา เพื่อนำไปช่วยเหลือพลเรือนหลายแสนคน ที่ต้องหลบภัยอยู่ในที่พักพิง หลังจากกองกำลังอิสราเอลได้ทำลายบ้านเรือนของพลเรือนและทำลายเมืองทั้งเมือง