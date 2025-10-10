กัมพูชา ตอบกลับ กกล.บูรพา ชี้เก็บกู้ระเบิดบ.หนองจาน-หนองหญ้าแก้วของไทย ขัดเจตนารมณ์ที่ตกลงใน จีบีซี
ต่อกรณีที่กองกำลังบูรพา(กกล.บูรพา) กองทัพภาคที่ 1 ได้ทำหนังสือแจ้งถึงกองพลน้อยทหารราบที่ 51 ของกัมพูชาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม เรื่องปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ตรงข้ามพื้นที่หมู่บ้านจุกเจและหมู่บ้านเปรยจานของกัมพูชานั้น
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ทางกองพลน้อยทหารราบที่ 51 ของกัมพูชา ได้ทำหนังสือตอบกลับฝ่ายไทย โดยอ้างถึงข้อ 6 ในบันทึกข้อตกลงของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป(จีบีซี)ไทย-กัมพูชา สมัยวิสามัญ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 ว่าด้วยปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรมตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย
โดยฝ่ายกัมพูชาระบุว่าขอให้ดำเนินการทีละขั้นตอน ดังนี้ 1.ฝ่ายกัมพูชาและไทยจะจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจประสานงานร่วม(JCTF) ซึ่งคณะทำงานชุดนี้ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568
2.หลังจากจัดตั้งคณะทำงาน JCTF แล้ว ทั้งสองฝ่ายจะหารือและเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน(SOP) ซึ่งจนถึงวันนี้มีการแลกเปลี่ยนและแก้ไข SOP แล้ว 2 ครั้ง และในเช้าวันที่ 9 ตุลาคม 2568 คณะทำงาน JCTF ได้จัดประชุมครั้งที่ 2 ทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อหารือและแก้ไข SOP เพื่อให้บรรลุผลเชิงบวก สังเกตได้และก่อเกิดผล ซึ่งประเด็นที่เหลือทั้งสองฝ่ายจะทำการหารือเพิ่มเติมเพื่อสรุป SOP ต่อไป
และ 3. หลังจาก SOP มีผล คณะ JCTF จะยังคงหารือต่อไปเพื่อบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการระบุพื้นที่สำคัญและพื้นที่นำร่องสำหรับการเก็บกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรม
หนังสือตอบกลับดังกล่าวระบุด้วยว่า หนังสือแจ้งการปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิดบริเวณหมู่บ้านจุกเจ ตรงข้ามหมู่บ้านหนองจานของไทย และบริเวณหมู่บ้านเปรยจาน(กัมพูชา) ตรงข้ามหมู่บ้านหนองหญ้าแก้วของไทย โดยกกล.บูรพา ซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 นั้น เป็นสิ่งที่ขัดต่อเจตนารมณ์ที่ตกลงกันไว้ในการประชุมวิสามัญครั้งแรกของจีบีซี ดังนั้น กองพลน้อยทหารราบที่ 51 ขอให้กกล.บูรพา หยุดการดำเนินการดังกล่าวตามแผนที่ระบุไว้ในหนังสือที่แจ้งมา โดยเคารพในเจตนารมณ์ของข้อตกลงที่ได้บรรลุไว้ในการประชุมจีบีซี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 และรอการตัดสินใจจากผู้มีอำนาจสูงกว่าและตามขั้นตอนที่กำหนดโดยขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรฐาน(SOP) ของ JCTF โดยกองพลทหารราบที่ 51 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กกล.บูรพา จะตอบสนองและให้ความร่วมมือที่ดี