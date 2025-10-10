แผ่นดินไหวรุนแรงฟิลิปปินส์ เสียชีวิตแล้ว 1 สนามบินดาเวาเสียหาย แต่ยังเปิดบริการปกติ
สำนักข่าวเอพีและรอยเตอร์รายงานความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนอกชายฝั่งตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ ที่ล่าสุด มีการปรับระดับความรุนแรงลง เหลือ 7.4 แมกนิจูด จากที่ก่อนหน้านี้ แจ้งว่า 7.6 แมกนิจูด ซึ่งมีรายงานพบผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวแล้ว 1 ราย และมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงบริเวณริมชายฝั่ง เนื่องจากมีการเตือนภัยว่าอาจจะเกิดคลื่นสึนามิขึ้นได้
ด้านเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ กล่าวว่า ขณะนี้กำลังประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และกำลังเตรียมทีมกู้ภัยและปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ และจะจัดส่งกำลังลงพื้นที่เมื่อสถานการณ์ปลอดภัยแล้ว
สถาบันภูเขาไฟและแผ่นดินไหวแห่งฟิลิปปินส์ แจ้งว่า คาดว่าจะเกิดความเสียหายและเกิดอาฟเตอร์ช็อกจากแผ่นดินไหว ซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่กลางทะเล ห่างจากเมืองมาเนย์ จังหวัดดาเวาโอเรียลตัล ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 62 กิโลเมตร โดยเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนตัวในร่องลึกฟิลิปปินส์ ที่ความลึก 23 กิโลเมตร
นายเบอร์นาร์โด ราฟาเอลิโต อเลจันโดร ที่ 4 รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันพลเรือน กล่าวในการแถลงข่าวว่า มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย เนื่องจากถูกเศษซากตกลงมาใส่ โดยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอื่นๆแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังแจ้งด้วยว่า มีอาคารหลายแห่งที่เกิดรอยแตกร้าว รวมทั้งที่สนามบินนานาชาติ เมืองดาเวา แต่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ และไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินแต่อย่างใด
ข่าวระบุว่า มีนักเรียนอย่างน้อย 50 คน ในโรงเรียนมัธยมเมืองดาเวา ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล หลังบางคนมีอาการฟกช้ำ บางคนเป็นลม บางคนเวียนหัว เนื่องจากแผ่นดินไหว
ด้านศูนย์เตือนภัยสึนามิ แปซิฟิก ที่โฮโนลูลู แจ้งว่า ตรวจพบคลื่นขนาดเล็กบริเวณนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ก่อนที่จะพ้นช่วงเตือนภัยสึนามิหลังเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ว 2 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ เพิ่งจะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.9 แมกนิจูด ขึ้นที่เมืองเซบู เมื่อวันที่ 30 กันยายน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 74 ราย และบ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวนมาก