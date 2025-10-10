สื่อขเมรเกาะติด สถานการณ์บริเวณหมู่บ้านเปรยจาน-จุกเจ ชี้ยังคงสงบดี ไม่เป็นดังสื่อไทยอ้าง
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวของ เฟรชนิวส์ สื่อกัมพูชารายงานว่า สถานการณ์บริเวณหมู่บ้านเปรยจานและหมู่บ้านจุกเจ ในจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา ซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้วและบ้านหนองจานของไทย เมื่อเวลาประมาณ 11.45 น.ของวันนี้นั้น ยังคงสงบและเป็นปกติดี โดยไม่เป็นไปตามคำกล่าวอ้างที่ปรากฎบนโซเชียลมีเดียและตามการรายงานของสื่อมวลชนไทยว่ามีการรวมตัวกันของชาวกัมพูชา โดยผู้สื่อข่าวเฟรชนิวส์รายงานว่า ไม่พบเห็นว่ามีชาวกัมพูชารวมตัวชุมนุมหรือก่อความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าวแต่อย่างใด
ทั้งนี้สถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวกำลังเป็นที่จับตา หลังจากกองกำลังบูรพา กองทัพภาคที่ 1 ของไทย ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังฝ่ายกัมพูชาก่อนหน้านี้ว่าจะเข้าดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้วซึ่งอยู่ตรงข้ามพื้นที่หมู่บ้านเปรยจานและหมู่บ้านจุกเจของกัมพูชาในวันศุกร์นี้