ไต้หวัน ฉลองวันชาติ จ่อสร้าง ‘T-Dome’ ระบบป้องกันภัยทางอากาศ ร้องจีนยุติใช้กำลังยึดครอง
ประธานาธิบดีไล่ ชิงเต๋อ ของไต้หวัน ประกาศในระหว่างการฉลองวันชาติของไต้หวันเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมว่า รัฐบาลไทเปจะสร้าง T-Dome ระบบป้องกันภัยทางอากาศ เพื่อให้มีการป้องกันหลายชั้นต่อภัยคุกคามจากศัตรู พร้อมกันนี้ยังกล่าวเรียกร้องให้รัฐบาลปักกิ่งซึ่งอ้างว่าไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีน ยุติการใช้กำลังเพื่อหมายยึดครองไต้หวันอีกด้วย
ประธานาธิบดีไล่กล่าวว่า ไต้หวันมุ่งมั่นที่จะใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศมากขึ้น และในช่วงปลายปีนี้จะเสนอแผนงบประมาณพิเศษสำหรับการใช้จ่ายด้านการทหาร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทเปในการปกป้องเกาะแห่งนี้
“การเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการรับมือภัยคุกคามจากศัตรู และเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเรา” ประธานาธิบดีไล่กล่าว และว่า เราจะเร่งสร้าง T-Dome ของเรา จัดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีความแม่นยำในไต้หวัน พร้อมด้วยระบบป้องกันหลายชั้น การตรวจจับระดับสูง และการสกัดกั้นที่มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยให้กับไต้หวันเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ประธานาธิบดีไล่กล่าวอีกว่า จีนควรเลิกใช้กำลังหรือการบังคับขู่เข็ญให้เปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันในช่องแคบไต้หวัน
ยังไม่มีปฏิกิริยาท่าทีใดๆ จากรัฐบาลปักกิ่ง ต่อท่าทีข้างต้นของผู้นำไต้หวันรายนี้ ที่จีนตราหน้าว่าเป็นพวกแบ่งแยกดินแดน และได้ปฏิเสธข้อเสนอที่จะเจรจาด้วยของนายไล่มาแล้วหลายครั้ง
ทั้งนี้ไต้หวันกำลังเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยยิ่งขึ้น แต่ต้องเผชิญกับจีนซึ่งมีกองทัพขนาดใหญ่กว่ามาก และกำลังเสริมอาวุธยุทโธปกรณ์ล้ำสมัยใหม่ ๆ เช่น เครื่องบินขับไล่ล่องหน เรือบรรทุกเครื่องบิน และขีปนาวุธหลากหลายประเภทในจำนวนมาก