รัฐอินเดียนาประหารชีวิตนักโทษคดีสะเทือนขวัญ หลังยุติโทษประหารนาน 15 ปี
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า รัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา ได้ทำการประหารชีวิตนักโทษชาย วัย 53 ปี หลังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานข่มขืนและฆ่าเด็กสาววัย 15 ปี เมื่อปี 2001
ข่าวระบุว่า ชายที่ถูกประหารชีวิตในสหรัฐล่าสุด ชื่อ รอย ลี วอร์ด ที่ถูกประหารชีวิตที่เรือนจำแห่งรัฐอินเดียนา ที่เมืองมิชิแกน โดยทำการประหารชีวิตด้วยการฉีดยาหลังเที่ยงคืนย่างเข้าวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม และถูกระบุว่า เสียชีวิตในเวลา 00.33 น. โดยอาหารมื้อสุดท้ายของวอร์ด มาจาก เท็กซัส คอร์รัล และมีแฮมเบอร์เกอร์รวมอยู่ด้วย คำพูดสุดท้ายของเขาที่กรมราชทัณฑ์อินเดียนารายงานไว้คือ “ไบรอันจะเป็นผู้ที่อ่านข้อความ”
ทั้งนี้ วอร์ด ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานข่มขืนและฆ่า สเตซี เพน อายุ 15 ปี โดยวอร์ดทำร้ายเด็กหญิงด้วยมีดและดัมเบล ในบ้านของเด็กหญิงใกล้กับเมืองเดล เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับชุมชนเล็กๆ แห่งนี้ที่มีผู้อยู่อาศัยราว 1,500 คน
ข่าวระบุว่า หลังจากต่อสู้ทางกฎหมายมานานสองทศวรรษ วอร์ดก็หมดทางเลือก โดยโจแอนนา กรีน ทนายความของวอร์ด บอกว่า ก่อนการประหารชีวิตเพียงไม่กี่วัน วอร์ดบอกว่า เขาสำนึกผิดอย่างมากต่อการกระทำของตัวเอง
การประหารชีวิตวอร์ด เกิดขึ้นท่ามกลางคำถามเกี่ยวกับการจัดการของรัฐอินเดียนากับ “เพนโทบาร์บิทอล” ยาระงับประสาทที่มีฤทธิ์รุนแรง โดยรัฐอินเดียนาระงับการประหารชีวิตมานานถึง 15 ปี ก่อนจะกลับมาใช้โทษประหารอีกครั้งเมื่อปีที่ผ่านมา หลังจากสามารถจัดหายาเคมีที่ใช้ในการฉีดยาให้เสียชีวิตได้ ซึ่งขาดแคลนและหาไม่ได้มาหลายปี
กรมราชทัณฑ์รัฐอินเดียนา ระบุว่า ได้รับยาเพนโทบาร์บิทอล ในปริมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด สำหรับการประหารชีวิตวอร์ด ซึ่งทนายความของวอร์ด ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้ยาและวิธีการเก็บรักษายาของรัฐ รวมถึงปัญหาเรื่องอุณหภูมิ
ในบรรดา 27 รัฐ ที่มีกฎหมายโทษประหารชีวิต รัฐอินเดียนา เป็นหนึ่งในสองรัฐที่ห้ามสื่อเป็นพยานระหว่างการประหารชีวิต ซึ่งรายชื่อของพยานที่ร่วมอยู่ในการประหารวอร์ด ประกอบด้วยทนายความ และที่ปรึกษาทางจิตวิญญาณ