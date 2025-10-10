‘คิม จองอึน’ ฉลอง 80 ปี พรรคแรงงาน โวสถานะเกาหลีเหนือในเวทีโลก แข็งแกร่งขึ้นทุกวัน
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม สำนักข่าวกลางเกาหลี(เคซีเอ็นเอ) รายงานว่า นายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ประกาศว่าสถานะของเกาหลีเหนือในเวทีโลกกำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากขึ้นทุกวัน ในระหว่างที่นำประเทศเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 80 ปีการก่อตั้งพรรคแรงงานของเกาหลีเหนือ โดยมีผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลต่างชาติ ซึ่งรวมถึงนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน นายโต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม และนายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศสปป.ลาว เข้าร่วมในงานพิธีที่จัดขึ้นที่สนามกีฬา May Day ในกรุงเปียงยางด้วย
ผู้นำคิมได้กล่าวยกย่องมรดกของพรรคว่าตลอดประวัติศาสตร์ 80 ปีของพรรคแรงงานเกาหลี “ไม่เคยมีความผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียว” และพรรคได้นำพาประเทศไปสู่หนทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองด้วยสติปัญญาและพลังของประชาชน
“วันนี้ พวกเรายืนหยัดอยู่ต่อหน้าชาวโลกในฐานะประชาชนผู้ทรงพลัง ไม่มีอุปสรรคใดที่เราจะไม่สามารถฟันฝ่าไปได้ และไม่มีความสำเร็จยิ่งใหญ่ใดที่เราจะไม่สามารถบรรลุได้” ผู้นำคิมกล่าว ในงานพิธีที่ยังมีการจัดแสดงกายกรรมและศิลปะภายในสนามกีฬาดังกล่าว
การจัดงานฉลองดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากผู้นำคิมได้เดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อเดือนที่แล้ว เพื่อร่วมงานฉลองครบรอบ 80 ปีชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่ 2 ของจีน โดยเขายืนเคียงข้างประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน และประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย ในพิธีสวนสนามอันยิ่งใหญ่ของกองทัพจีน ซึ่งถือเป็นการปรากฏตัวบนเวทีการทูตพหุภาคีครั้งแรกของคิม จองอึน