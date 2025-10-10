ทรัมป์เคือง! ‘มารีอา โครินา มาชาโด’ นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนจากเวเนฯ คว้าโนเบลสันติภาพ
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม คณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ประจำปี 2025 ให้แก่ มารีอา โครินา มาชาโด นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน จากเวเนซุเอลา
โดยคณะกรรมการโนเบลแห่งนอร์เวย์ ระบุในคำประกาศว่า มารีอา โครินา มาชาโด ได้รับรางวัลนี้ จากการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการส่งเสริมสิทธิตามระบอบประชาธิปไตย ให้แก่ประชาชนชาวเวเนซุเอลา และจากการต่อสู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นะรรมและสันติ
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล จะได้รับเงินรางวัล 11 ล้านโครนสวีเดน หรือราว 38 ล้านบาท สำหรับพิธีมอบรางวัลโนเบลทั้งหมด จะมีขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม
ข่าวระบุว่า มีผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีนี้ จำนวน 338 รายชื่อ เป็นบุคคล 244 รายชื่อ และองค์กรอีก 94 รายชื่อ
ผลรางวัลผู้คว้าโนเบลสาขาสันติภาพที่ปรากฎออกมา เป็นการดับฝันของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ที่แสดงความปรารถนาต่อสาธารณชนอย่างเปิดเผยว่า เขาสมควรเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ โดยอ้างเสียงสนับสนุนจากผู้นำชาติพันธมิตรและผลงานของตนเองที่ทรัมป์กล่าวอ้างว่านับตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาหลังจากเขากลับมารับตำแหน่งประธานาธิบดีสมัย 2 เขาสามารถช่วยยุติสงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลกได้ถึง 7 แห่ง ซึ่งรวมถึงปัญหาพิพาทขัดแย้งแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และหากแผนสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับฮามาสที่เขาเสนอบังเกิดขึ้นได้ในฉนวนกาซาก็จะเป็นแห่งที่ 8
ขณะที่ผู้นำกัมพูชา อิสราเอล และปากีสถาน ต่างประกาศว่า ได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ให้ทรัมป์ สมควรเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปีนี้