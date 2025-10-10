ระทึก หนุ่มเวียดนาม ขับรถพุ่งเข้าร้านอาหาร ซ้ำยังถอยแล้วชนซ้ำ เสียชีวิต 1 เจ็บ 1 เผยชนวนเหตุ

ระทึก หนุ่มเวียดนาม ขับเก๋งพุ่งเข้าร้านอาหาร ซ้ำถอยแล้วชนซ้ำ เสียชีวิต 1 เจ็บ 1 เผยชนวนเหตุ
สื่อเวียดนาม รายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา ตำรวจจังหวัด บิ่ญเซือง ของเวียดนาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อื่นๆ กำลังประสานงานเพื่อสอบสวนและ ชี้แจงทางอุบัติเหตุทางรถยนต์ ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ในร้านขายแอลกฮอล์ในตำบลนี้
ประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลบิ่ญเซือง เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อ 22.00 น. วันที่ 7 ตุลาคม ที่ร้านเหล้าซอมเญ่า ในตำบลดังกล่าว
ตามภาพวงจรปิด พบว่ารถยนต์สีขาว 7 ที่นั่ง ได้หันกลับไปเร่งเครื่อง และ พุ่งชนเข้าไปในร้านอาหาร และพุ่งชนคนจำนวนมากในร้าน ทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย เป็นหญิงอายุ 55 ปี
ประธานคณะกรรมการประชาชนฯ ยังระบุว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น ผู้ขับขี่รถคันดังกล่าวคือ นายดัง วัน ซาง อายุ 27 ปี
ทั้งนี้ รถยนต์คันดังกล่าว ได้ขับพุ่งเข้าไปในร้านอาหาร จากนั้นก็หยุดรถ และ ถอยหลังไป 3-4 เมตร และพุ่งขึ้นไปบนเกาะกลางถนน และ พุ่งชนกับร้านอาหารโดยตรง โดยขณะนั้นมีคนอยู่ในร้านอาหาร 3 คน นอกจากจะมีผู้เสียชีวิต 1 รายแล้ว ยังทำให้ มีผู้บาดเจ็บอีกด้วย
หลังจากชนแล้ว ชายคนดังกล่าวได้ลงจากรถ โดยต่อมาได้เข้ามอบตัวกับตำรวจ
จากข้อมูลเบื้องต้น ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการทะเลาะวิวาทกันระหว่างกลุ่มคนสองกลุ่ม หนึ่งในกลุ่มได้ขับรถพุ่งชนร้านอาหารอย่างกะทันหัน ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนและชี้แจงข้อเท็จจริง
จากข้อมูลของตำรวจ นายซาง เกิดเหตุวิวาทกับ นายเอ็น (นามสมมติ) จากนั้น นายซางได้หยิบมีดออกมาไล่ตีนายเอ็น แต่ก็ถูกคนในร้านบางคนหยุดไว้ จากนั้น นายเอ็น ก็ไปร้านอาหารที่เกิดเหตุ และ ยั่วยุ
ซางจึงขับรถคันสีขาวไปที่ร้าน และ พุ่งชนที่ นายเอ็น รวมถึงหญิงอีกราย ที่ยืนอยู่ในร้านอาหาร เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้หญิงคนดังกล่าว บาดเจ็บ ก่อนนำส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมา หลังก่อเหตุ นายซางได้หนีออกไปจากที่เกิดเหตุ
ก่อนที่เวลา 00.30 น. วันที่ 8 ตุลาคม ผู้ต้องสงสัยจะได้เข้ามอบตัว