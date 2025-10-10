สถานทูตจีน ชู ฉันทามติอันหนิง สร้างสันติภาพไทย-กัมพูชา ชี้สื่อตะวันตกจ้องสร้างแตกแยก เย้ยไม่มีหวัง
ฉันทามติอันหนิง – เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ตอบคำถามผู้สื่อข่าวประเด็นคำถาม เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีสื่อมวลชนตะวันตกรายงานว่า จีนได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธจำนวนมากแก่กัมพูชา พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าจีนเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในกรณีความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา อีกทั้งยังบิดเบือนความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างจีนกับประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดึงดูดความสนใจ จีนมีความเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้?
กระทรวงการต่างประเทศจีน เผยว่า นับตั้งแต่เกิดเหตุความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา จีนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรกับทั้งไทยและกัมพูชา ได้ยึดมั่นในจุดยืนแห่งความยุติธรรมและความเป็นกลาง ดำเนินการส่งเสริมให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้าเข้าหากันด้วยสันติวิธี รัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศของจีน ไทย และกัมพูชาได้บรรลุ “ฉันทามติอันหนิง” ทั้งสามประเทศได้จัดการประชุมไม่เป็นทางการ ทูตพิเศษด้านกิจการเอเชียของกระทรวงการต่างประเทศจีนเดินทางไปกลับระหว่างไทยและกัมพูชาหลายครั้ง เพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยยภายใต้การผลักดันอย่างแข็งขันของจีน มาเลเซีย และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสองประเทศได้บรรลุข้อตกลงการหยุดยิง และกำลังสื่อสารกันผ่านกลไกทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างชื่นชมบทบาทที่ขาดไม่ได้ของจีนเป็นอย่างสูง
จีน สนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายคลี่คลายความขัดแย้งด้วยการเจรจาและปรึกษาหารือ รวมทั้งสนับสนุนให้มาเลเซียแสดงบทบาทของประธานอาเซียนหมุนเวียน โดยผลักดันการแก้ไขปัญหาทางการเมืองด้วย “วิถีอาเซียน” จีนพร้อมจะส่งเสริมการเจรจาและปรึกษาหารือต่อไปด้วยวิธีตนเองตามความประสงค์ของทั้งสองฝ่าย และแสดงบทบาทสร้างสรรค์เพื่อรักษาข้อตกลงการหยุดยิงให้มั่นคงและแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
จีน ได้ดำเนินความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศกับประเทศสมาชิกอาเซียนตามปกติ รวมถึงไทยและกัมพูชา สื่อตะวันตกบางแห่งพยายามสร้างความแตกแยกระหว่างจีนกับมิตรประเทศที่เกี่ยวข้องนั้น ย่อมไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน