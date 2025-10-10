พรรคร่วมรบ.ญี่ปุ่น ขู่ถอนตัว ส่อดับฝัน ‘ทาคาอิจิ’ หน.แอลดีพี สร้างปวศ.นายกฯหญิงคนแรก
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า การเมืองญี่ปุ่นยังคงเต็มไปด้วยความวุ่นวาย ล่าสุด พรรคโคเมโตะ พรรคร่วมรัฐบาลญี่ปุ่น ขู่จะถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลผสมที่นำโดยพรรคเสรีประชาธิปไตย(แอลดีพี) ซึ่งขณะนี้อยู่ภายใต้การนำของนางซานาเอะ ทาคาอิจิ หัวหน้าพรรคแอลดีพีคนใหม่
คำขู่ดังกล่าวส่งผลให้สถานะทางอำนาจของพรรคแอลดีพีตกอยู่ในความไม่แน่นอนในห้วงเวลาที่นางทาคาอิจิกำลังรอลุ้นมติของสมาชิกรัฐสภาว่าจะโหวตรับรองให้เธอได้สร้างประวัติศาสตร์ ในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศหรือไม่
นายเท็ตสึโอะ ไซโตะ หัวหน้าพรรคโคเมโตะ กล่าวในวันศุกร์(10 ต.ค.)ว่า พรรคโคเมะโตะจะไม่สนับสนุนนางทาคาอิจิในการโหวตของสมาชิกรัฐสภาที่จะมีขึ้นในปลายเดือนนี้ โดยนายไซโตะบอกกับสมาชิกพรรคโคเมโตะว่า ความร่วมมือกับพรรคแอลดีพีที่มีมายาวนานถึง 26 ปีได้พังทลายลง เนื่องจากพรรคแอลดีพีไม่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวของการระดมเงินทุนทางการเมืองซึ่งสร้างความปั่นป่วนให้กับพรรครัฐบาลได้มากเพียงพอ
ทั้งนี้ นางทาคาอิจิ ซึ่งได้รับการโหวตจากสมาชิกพรรคแอลดีพีให้เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่เมื่อวันเสาร์(4 ต.ค.) หลังการประกาศลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวของนายชิเงะรุ อิชิบะนั้น ได้เข้ารับตำแหน่งในขณะที่พรรคแอลดีพียังขาดอีก 37 ที่นั่ง จึงจะครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร
โดยหากไร้พรรคโคเมโตะร่วมรัฐบาล นางทาคาอิจิจำเป็นจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคอื่นอย่างน้อย 2 พรรค จึงจะสามารถผลักดันกฎหมายใดๆ ได้ นอกจากนี้พรรคแอลดีพียังมีเสียงข้างน้อยในสภาสูงของญี่ปุ่นหลังพ่ายเลือกตั้ง ซึ่งการสูญเสียการครองเสียงข้างมากในทั้งสองสภาดังกล่าวของพรรคแอลดีพีไปในการเลือกตั้งที่ผ่านมาจากการที่เคยครองเสียงข้างมากมายาวนานโดยเกือบตลอดหลังสงครามนั้น ได้นำมาสู่การตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งของนายอิชิบะเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการเปิดทางให้นางทาคาอิจิได้ก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแอลดีพีคนใหม่
การขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแอลดีพีคนใหม่ของนางทางคาอิจิ ส่งผลให้ความคาดหมายของตลาดต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นลดลง ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นและเงินเยนอ่อนค่าลงตามมา โดยเธอเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ “อาเบะโนมิกส์” ของอดีตนายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ อย่างเหนียวแน่น
อย่างไรก็ตาม การจะถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลของพรรคโคเมโตะอาจจะทำให้เกิดการยุติสิ่งที่เรียกว่า “Takaichi trade” ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล