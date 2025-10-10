โฆษก กต.ไม่แน่ใจ ‘ทรัมป์’ ชวดโนเบลสันติภาพแล้ว จะยังสนใจสันติภาพไทย-กัมพูชาหรือไม่
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ไม่ได้รับรางวัลโนเดลสันติภาพปีนี้แล้ว จะมีผลต่อความมุ่งมั่นในการเจรจาสันติภาพไทย-กัมพูชาหรือไม่ โดยระบุว่า ยังไม่สามารถบอกได้ว่า ความสนใจของสหรัฐอเมริกา จะลดลงหรือไม่ เพราะเป็นการกระทำที่หวังดีของสหรัฐอเมริกา ต้องการเห็นสันติภาพเกิดขึ้น ซึ่งประเทศไทยได้ขอบคุณต่อความหวังดีดังกล่าว ซึ่งการจะได้รับรางวัล หรือไม่ได้รับรางวัล ไม่น่าจะเกี่ยวกับความหวังดีที่จะเกิดขึ้น
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ยังขอให้มหาอำนาจช่วยผลักดันเงื่อนไขของไทย จำนวน 4 ข้อต่อกัมพูชาด้วย ทั้งการถอนอาวุธหนัก การเก็บกู้ทุ่นระเบิด การปราบปรามคอลเซ็นเตอร์ รวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน เพื่อให้กัมพูชาดำเนินการ และเชื่อว่า การสนับสนุนของกัมพูชา จะช่วยให้สถานการณ์จะดีขึ้น