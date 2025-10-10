ชาวปาเลสไตน์ แห่กลับบ้าน อิสราเอลเริ่มถอนทหารบางส่วน หลังข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอล-ฮามาสมีผลแล้ว
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ชาวปาเลสไตน์หลายพันคนที่ต้องพลัดถิ่นฐานจากสงครามสู้รบในฉนวนกาซา ได้พากันกลับบ้านของตนเอง หลังจากข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสมีผลบังคับใช้แล้ว โดยที่กองทัพอิสราเอลได้เริ่มถอนทหารออกจากบางพื้นที่ในฉนวนกาซา
กองทัพอิสราเอลระบุว่า ข้อตกลงหยุดยิงมีผลตั้งแต่เที่ยงวันของวันศุกร์ (10 ต.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น หรือตรงกับเวลา 16.00 น.ของวันเดียวกันตามเวลาในไทย และอิสราเอลได้ถอนกำลังทหารบางส่วนและยุติการสู้รบในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ภายใน 24 ชั่วโมง
ขณะที่ตัวประกันชาวอิสราเอลที่ถูกกลุ่มฮามาสจับไปในกาซาจะได้รับการปล่อยตัวภายใน 72 ชม.หลังจากนั้น เพื่อแลกกับการปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคนที่ถูกคุมขังอยู่ในอิสราเอล
ในระยะเริ่มต้นของแผนสันติภาพที่เสนอโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ เพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานาน 2 ปีในฉนวนกาซา จะมีการถอนกำลังทหารอิสราเอลออกจากเขตเมืองหลักบางแห่งในฉนวนกาซา แม้ว่าอิสราเอลจะยังคงควบคุมพื้นที่ราวครึ่งหนึ่งของดินแดนนี้อยู่ก็ตาม
เมื่อข้อตกลงเริ่มมีผล รถบรรทุกอาหารและความช่วยเหลือทางการแพทย์จะหลั่งไหลเข้าสู่กาซา เพื่อช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์หลายแสนคนที่ยังคงอาศัยอยู่ในเต็นท์ หลังจากบ้านเรือนของพวกเขาและเมืองต่างๆ ถูกกองทัพอิสราเอลถล่มจนราบเป็นหน้ากลอง
ที่เมืองข่านยูนิส ทางตอนใต้ของฉนวนกาซา ทหารอิสราเอลบางส่วนได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตะวันออกใกล้ชายแดน อย่างไรก็ดี ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ายังคงมีเสียงปืนใหญ่จากรถถังดังขึ้น
ที่ค่ายนูเซรัต ทางตอนกลางของฉนวนกาซา ทหารอิสราเอลบางส่วนได้รื้อถอนฐานที่มั่นของตนเองและเคลื่อนกำลังมุ่งหน้าไปทางตะวันออกใกล้ชายแดนอิสราเอล แต่ก็ยังมีทหารบางส่วนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ หลังจากมีเสียงปืนดังขึ้นในช่วงเช้ามืดวันศุกร์
ในเขตถนนเลียบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มุ่งเข้าสู่เมืองกาซา กองกำลังอิสราเอลได้ถอนตัวออกจากพื้นที่ดังกล่าว ขณะที่มีประชาชนหลายร้อยคนรวมตัวกันหวังว่าจะสามารถเดินทางกลับเข้าสู่ศูนย์กลางเมืองหลักของฉนวนกาซา ที่ตกอยู่ภายใต้การโจมตีของอิสราเอลตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมาได้