IMF เตือนเศรษฐกิจโลกผันผวน ‘ดีกว่าที่กลัวแต่แย่กว่าที่ควร’ แนะเตรียมรับมือบททดสอบเร็วนี้

ผู้นำ IMF เตือนความไม่แน่นอน ‘เศรษฐกิจโลก’ ดีกว่าที่กลัว แต่แย่กว่าที่ควร ทั่วโลกเตรียมรับบททดสอบเร็วนี้
สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า คริสตาลินา จอร์เจียวา กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวเตือนว่าความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจทั่วโลกจะกลายเป็น “ความปกติใหม่” พร้อมเสริมว่าเศรษฐกิจโลก “ดีกว่าที่กลัว แต่แย่กว่าที่ควร” โดยความยืดหยุ่นทั่วโลกยังไม่ถูกทดสอบอย่างเต็มที่ แต่มีสัญญาณว่าการทดสอบนี้อาจมาถึงในไม่ช้า
จอร์เจียวา กล่าวว่านโยบายภาษีศุลกากรกำลังเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และผลกระทบเต็มรูปแบบของมันยังคงไม่ได้ปรากฏออกมา ขณะเดียวกันสินค้าปริมาณมากที่ก่อนหน้านี้จะไหลเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ แต่เปลี่ยนเส้นทางไปยังตลาดในประเทศอื่นๆ อาจจุดชนวนการปรับขึ้นภาษีศุลกากรรอบสอง
ตลาดการเงินยังคงมีเสถียรภาพโดยทั่วไป แม้เผชิญความปั่นป่วนทางนโยบาย และหากมีการปรับฐานอย่างฉับพลัน สภาพการณ์ทางการเงินที่ตึงตัวยิ่งขึ้นอาจฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยจอร์เจียวากระตุ้นเหล่าผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกยังคงมองการค้าเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก รวมถึงดำเนินนโยบายอย่างชาญฉลาด
ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้ปรับแก้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ทั่วโลกปี 2025 เหลือร้อยละ 3 ในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (ฉบับปรับปรุง) เดือนกรกฎาคม และจะปรับปรุงตัวเลขคาดการณ์ ณ การประชุมประจำปี 2025 ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ช่วงวันที่ 13-18 ต.ค. นี้