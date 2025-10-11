สงครามการค้าระลอกใหม่! ทรัมป์ ขู่เก็บภาษีสินค้าจีนเพิ่มอีก 100 % หลังจีนยกระดับคุมส่งออกแร่หายาก

ทรัมป์ขู่เก็บภาษีสินค้าจีนทุกประเภทเพิ่มอีก 100 % พร้อมจำกัดการส่งออกสินค้าซอฟแวร์ไปจีนทุกประเภท เริ่ม 1 พฤษจิกายนนี้ หลังจากจีนบังคับใช้มาตรการควบคุมการส่งออกแร่หายากในต่างประเทศที่เข้มงวดขึ้นเมื่อ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา
บลูมเบิร์ก (Bloomberg) รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเขาจะกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอีก 100% รวมถึงการควบคุมการส่งออกซอฟต์แวร์สำคัญทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เขาขู่ว่าจะยกเลิกการประชุมกับสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน
“เพิ่งทราบว่าจีนได้แสดงจุดยืนที่ก้าวร้าวอย่างยิ่งต่อการค้า โดยส่งจดหมายที่เป็นปฏิปักษ์อย่างยิ่งไปยังทั่วโลก ระบุว่าพวกเขาจะกำหนดมาตรการควบคุมการส่งออกครั้งใหญ่กับสินค้าแทบทุกชิ้นที่ผลิตขึ้น ซึ่งรวมถึงสินค้าบางรายการที่ไม่ได้ผลิตโดยจีนด้วย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2025” ทรัมป์โพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อ 10 ตุลาคม เวลาท้องถิ่น
มาตรการภาษีที่ทรัมป์ประกาศไว้ จะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนหลายรายการเป็น 130% เพิ่มจากจากภาษีปัจจุบันที่เป็นอัตราฐานและภาษีที่เชื่อมโยงกับเฟนทานิล เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ซึ่งต่ำกว่าระดับ 145% ที่ขู่เมื่อต้นปีนี้เล็กน้อย
การตอบโต้ทางการค้านี้จะจุดความกังวลเกี่ยวกับภาวะชะงักงันทางการค้าทั่วโลก ซึ่งอาจทำให้สองประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกต้องตัดความสัมพันธ์กันอย่างสิ้นเชิง และเพิ่มความเสี่ยงอย่างมากสำหรับทรัมป์และสี จิ้นผิง ในการเจรจาการค้าที่มีเดิมพันสูง
แต่ทรัมป์ยอมรับว่าเขาอาจถอนตัวจากมาตรการขึ้นภาษีครั้งใหญ่นี้ หากจีนยอมลดหย่อนข้อจำกัดที่คุกคามต่อแร่ธาตุหายาก ขณะเดียวกันก็กล่าวว่ายังคงมีความเป็นไปได้ที่เขาจะได้พบกับสี จิ้นผิง ปลายเดือนตุลาคมนี้ นอกรอบการประชุมความร่วมมือเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ประเทศเกาหลีใต้
“นั่นคือเหตุผลที่ผมตัดสินใจไปพบเขาในวันที่ 1 พฤศจิกายน” ทรัมป์กล่าว “เราจะรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น”
แร่ธาตุหายากเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลังจากที่ทรัมป์ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนเมื่อต้นปีที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้ตอบโต้ด้วยการตัดการส่งออกแร่ไปยังบริษัทสหรัฐ ต่อมาเจ้าหน้าที่จากทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะสงบศึก ซึ่งทรัมป์ได้ลดภาษีศุลกากรลง และเจ้าหน้าที่จีนได้ตกลงที่จะให้แร่เหล่านี้กลับมานำเข้าอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (9 ตุลาคม 2025) จีนได้บังคับใช้กฎควบคุมแร่หายากกำหนดให้ผู้ส่งออกสินค้าจากต่างประเทศที่ใช้แร่ธาตุหายากบางชนิด ต้องได้รับใบอนุญาตส่งออกจากกระทรวงพาณิชย์ โดยอ้างถึงความกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงระบุในแถลงการณ์แยกต่างหากว่า อุปกรณ์และเทคโนโลยีบางอย่างสำหรับการแปรรูปแร่ธาตุหายากและการผลิตแม่เหล็กก็จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมนี้เช่นกัน
การประกาศดังกล่าวไม่เพียงแต่ทำให้เกิดความกังขาเกี่ยวกับวาระการเดินทางเยือนเอเชียของทรัมป์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงอนาคตของการเจรจาเกี่ยวกับการที่จีนปฏิเสธที่จะซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวอเมริกันอีกด้วย ซึ่งเจมีสัน เกรียร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ สะท้อนปัญหาในการให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์ ว่า สำนักงานการค้ากำลังมองหาวิธีที่จะหาทางออกในเรื่องนี้ให้กับเกษตรกรชาวอเมริกัน
กรีเออร์กล่าวถึงทางออกว่า ยกตัวอย่างเช่น เวียดนามได้ลดภาษีนำเข้าถั่วเหลืองแล้ว กัมพูชาได้ลดภาษีนำเข้าถั่วเหลืองแล้ว เรากำลังเจรจากับประเทศอื่นๆ ในเอเชียเพื่อดำเนินการดังกล่าว และว่า เรายังได้หารือกันภายในทำเนียบขาวเกี่ยวกับการใช้ถั่วเหลืองภายในประเทศด้วย
ขอบคุณประชาชาติ