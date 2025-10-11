เล่นไม้นี้! สื่อเขมรกล่าวหาไทย ป่าเถื่อน อ้างเปิดลำโพงเสียงผี-เครื่องบิน หลอนชาวบ้านเปรยจัน-จุกเจย
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม เฟรชนิวส์ สื่อกัมพูชารายงาน กล่าวหาว่า ไทยแสดงพฤติกรรมป่าเถื่อนใส่ชาวกัมพูชาในหมู่บ้านเปรยจันและจุกเจ ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งเป็นพื้นที่ตรงข้ามกับบ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว ในจังหวัดสระแก้วของไทย หลังจากฝ่ายไทยไม่สามารถบังคับให้ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวอพยพออกไปได้ โดยฝ่ายไทยได้หันมาใช้วิธีการรุนแรงและไร้มนุษยธรรมด้วยการเปิดเสียงรบกวนตลอดทั้งคืน จนชาวบ้านในพื้นที่ไม่สามารถพักผ่อนได้
เฟรชนิวส์อ้างว่า เสียงรบกวนดังกล่าวถูกเปิดผ่านลำโพงกระจายเสียง เสียงหนึ่งเป็นเสียงคล้ายผีหวีดร้อง ซึ่งเปิดตั้งแต่เวลา 22.44 น. ของวันที่ 10 ตุลาคม จนถึงเวลา 00:04 น. ของวันที่ 11 ตุลาคม และเสียงเครื่องบินซึ่งถูกเปิดตั้งแต่เวลา 03:22 น. ถึง 03:53 น. ของเช้าวันที่ 11 ตุลาคม การโจมตีดังกล่าวบริเวณหมู่บ้านเปรยจันและจุกเจย ซึ่งมีชาวกัมพูชาอาศัยอยู่หนาแน่น รวมถึงผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เด็กเล็กและผู้พิการ ที่เกิดขึ้นต่อนั้น ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความทุกข์ทรมานและอ่อนเพลีย จนทั้งชุมชนไม่สามารถพักผ่อนได้ ซึ่งการกระทำของไทยครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและสะท้อนให้เห็นถึงการขาดศักดิ์ศรีและจริยธรรมอย่างชัดเจน