กัมพูชา ประณามไทย อ้างบุกรุกที่ดินชาวเขมรในหมู่บ้านเปรยจัน ซัดเข้าข่ายอาชญากรรมมนุษยชาติ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม สำนักข่าวเฟรชนิวส์ ของกัมพูชารายงานว่า รองโฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาออกแถลงการณ์แสดงการประณามอย่างรุนแรงต่อฝ่ายบริหารจังหวัดสระแก้วและกองทัพไทยว่ายังคงกระทำการรุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมต่อชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเปรยจัน ต.โอเบยโจน อ.โอวโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีขึ้นหลังจากฝ่ายความมั่นคงของไทยเริ่มปฏิบัติการเก็บวัตถุระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว ซึ่งตรงกับหมู่บ้านเปรยจันและจุกเจย ในจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา และเข้าควบคุมพื้นที่ดังกล่าว
โดยแถลงการณ์ของรองโฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาชี้ว่า การกระทำครั้งล่าสุดของฝ่ายไทยได้สร้างความกังวลอย่างยิ่งต่อประชาชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงในหมู่คนไทยส่วนหนึ่งที่มีจิตสำนึก เนื่องจากเป็นการละเมิดกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรงและเป็นตัวอย่างที่ถดถอยที่ไม่ควรเกิดขึ้นภายในประชาคมอาเซียนหรือที่ใดในโลก
แถลงการณ์ระบุด้วยว่า การกระทำของฝ่ายบริหารจังหวัดสระแก้วและกองทัพไทยเป็นการละเมิดหลักสิทธิการครอบครองตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งต้องมีการกำหนดสิทธิการครอบครองก่อน โดยในความเป็นจริงพื้นที่ที่ถูกละเมิดนั้นถูกครอบครองอยู่อย่างชัดเจน เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เพาะปลูกของชาวกัมพูชามาช้านานาน ย้อนกลับไปถึงสนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยามปีค.ศ.1904 และปีค.ศ.1907
แถลงการณ์ฉบับนี้ยังอ้างถึงธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ(ไอซีซี) โดยชี้ว่า การกระทำของฝ่ายไทยเข้าข่ายองค์ประกอบอาชญากรรมต่อมนุษยชาติโดยเฉพาะการประหัตประหารและการบังคับขับไล่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีอย่างเป็นระบบต่อพลเรือน นอกจากนี้ การออกคำขู่ การจับกุม การป้องกันการเพาะปลูกในที่ดินล้อมบ้านเรือน และการใช้เครื่องจักรรื้อทำลายที่ดิน รวมถึงการใช้กฎอัยการศึกของไทยในเขตอธิปไตยของกัมพูชาไม่ว่าจะด้วยข้ออ้างใดก็ตามนั้น ล้วนเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติทั้งสิ้น ยิ่งไปกว่านั้น การกระทำเหล่านี้ยังละเมิดคำสั่งของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม(เจบีซี)กัมพูชา-ไทย ว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก โดยการขยายเขตแดนฝ่ายเดียวและประกาศเส้นแบ่งเขตแดนอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นการรุกรานที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน
พร้อมกันนี้รองโฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยของไทย ฝ่ายบริหารจังหวัดสระแก้วและกองทัพไทย ยุติการกระทำดังกล่าวในทันที และเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศ มิตรประเทศในอาเซียนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจับตาดูและให้การสนับสนุนในการปฏิบัติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพและการเคารพอำนาจอธิปไตยซึ่งกันและกันระหว่างกัมพูชาและไทยต่อไป