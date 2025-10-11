ฝ่ายค้านฟาด! ‘ตลกร้าย’ ปธน.มาครง ตั้ง ‘เลอกอร์นู’ นายกฯฝรั่งเศส หลังลาออกได้ 4 วัน
การเมืองฝรั่งเศสยังคงเต็มไปด้วยความอลหม่าน ล่าสุด ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ได้ประกาศให้นายเซบาสเตียน เลอกอร์นู กลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเมื่อคืนวันศุกร์(10 ต.ค.) หลังจากนายเลอกอร์นูเพิ่งลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อ 4 วันก่อนหน้า รวมถึงการลาออกของรัฐมนตรีในคณะยกชุดหลังจากการประกาศรายชื่อครม.ชุดใหม่ได้ไม่ทันข้ามวัน ซึ่งสร้างความระส่ำระสายให้กับการเมืองฝรั่งเศสอย่างมากในช่วงสัปดาห์นี้
คำประกาศข้างต้นของประธานาธิบดีมาครงมีขึ้นหลังจากไม่กี่ชั่วโมงที่เขาได้ประชุมหารือกับพรรคการเมืองหลักทั้งหมดที่พระราชวังเอลิเซ่ ยกเว้นผู้นำฝ่ายขวาจัดและฝ่ายซ้ายจัด การกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสอีกครั้งของนายเลอกอร์นูสร้างความประหลาดใจให้หลังจากเขาเพิ่งประกาศทางโทรทัศน์เมื่อ 2 วันก่อนว่า เขาไม่ได้แสวงหาจะได้ตำแหน่งนี้และภารกิจของเขาได้จบลงแล้ว
ทั้งนี้การลาออกของนายเลอกอร์นูก่อนหน้านี้เกิดขึ้นหลังจากบรรดาพรรคต่างๆ ในสภาประกาศไม่สนับสนุนคณะรัฐมนตรีของเลอกอร์นู และพรรคฝ่ายค้านและพรรคพันธมิตรของมาครงบางส่วนขู่ว่าจะโหวตไม่ไว้วางใจเลอกอร์นู
อย่างไรก็ดี ยังไม่มีความแน่นอนว่าการกลับมาครั้งนี้ของนายเลอกอร์นู เขาจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จหรือไม่ แต่เขาจะต้องเริ่มงานอย่างรวดเร็ว โดยมีเวลาถึงวันจันทร์นี้ในการเสนอร่างงบประมาณของปีหน้าเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ขณะที่พระราชวังเอลิเซแถลงว่า ประธานาธิบดีมาครงได้มอบหมายให้นายเลอกอร์นูจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งคนใกล้ชิดมาครงชี้ว่าเขาจะได้รับอิสระอย่างเต็มที่ในการฟอร์มรัฐบาล
ด้านนายเลอกอร์นู วัย 39 ปี ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ภักดีของมาครง ได้โพสต์ลงบน X ว่า “ด้วยหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากประธานาธิบดี ผมจะทำทุกอย่างเพื่อจัดหางบประมาณให้กับฝรั่งเศสภายในสิ้นปี และตอบสนองต่อปัญหาในชีวิตประจำวันของประชาชนของเรา”
ความแตกแยกทางการเมืองเกี่ยวกับการลดหนี้สาธารณะและการลดการขาดดุลงบประมาณของฝรั่งเศส เป็นปัจจัยหลักที่นำไปสู่การลาออกของนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสถึง 3 คนในช่วงปีที่ผ่านมา และประเด็นนี้ยังคงความท้าทายสำคัญ โดยหนี้สาธารณะของฝรั่งเศสอยู่ที่เกือบ 114% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ซึ่งสูงเป็นอันดับ 3 ในกลุ่มยูโรโซน ขณะที่การขาดดุลงบประมาณปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 5.4% ของจีดีพี
มีท่าทีจากนายจอร์แดน บาร์เดลลา ผู้นำพรรคเนชั่นแนล แรลลี พรรคขวาจัด ที่ไม่ได้รับเชิญจากมาครงให้ร่วมวงเจรจาหารือกับผู้นำพรรคการเมืองแกนหลักของฝรั่งเศสด้วย กล่าวว่า การตั้งนายเลอกอร์นูกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเป็น “เรื่องตลกร้าย” จากประธานาธิบดีที่โดดเดี่ยวและตัดขาดความเป็นจริงยิ่งกว่าที่เคย
บาร์เดลลายังกล่าวอีกว่า พรรคของเขาจะยื่นญัตติไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลผสมที่ “ล้มเหลวตั้งแต่ต้น” โดยบอกว่า เหตุผลเดียวที่รัฐบาลชุดนี้ยังคงอยู่ก็เพราะความกลัวการเลือกตั้ง ทั้งนี้ พรรคแนชันแนลแรลลี่ยังมีคะแนนนิยมนำมาเป็นอันดับหนึ่งในผลสำรวจความคิดเห็นที่มีอยู่ในขณะนี้