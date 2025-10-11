มาเลเซียเผย รบ.ทหาร เชิญอาเซียน ส่งผู้สังเกตการณ์ ส่องเลือกตั้งเมียนมา
กระทรวงต่างประเทศมาเลเซียเปิดเผยว่า รัฐบาลทหารเมียนมาได้เชื้อเชิญกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ให้ส่งผู้สังเกตการณ์เพื่อมาสังเกตการณ์การเลือกตั้งในประเทศเมียนมาที่จะจัดขึ้นในปลายนี้ โดยอาเซียนจะหารือกันเรื่องนี้ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน ในปลายเดือนนี้
กระทรวงต่างประเทศมาเลเซียระบุว่า คำเชิญนี้ได้ถูกส่งไปยังชาติสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ โดยรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียกล่าวว่าคำเชิญที่ส่งไปยังชาติสมาชิกอาเซียนเพื่อให้ส่งผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง สำหรับมาเลเซีย คำเชิญนี้ถูกส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งของมาเลเซีย
อย่างไรก็ดี ในแถลงการณ์ของกระทรวงต่างประเทศมาเลเซีย ไม่มีการอ้างถึงรายงานในสื่อเมียนมาที่เผยแพร่ในวันศุกร์(10 ต.ค.)ว่า มาเลเซียจะส่งคณะผู้สังเกตการณ์มาร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้งเมียนมาที่จะจัดขึ้นเฟสแรกในวันที่ 28 ธันวาคมนี้
ท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากชาติตะวันตกที่มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ของเมียนมา เป็นเพียงพิธีกรรมที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบปกครองทหารของเมียนมาผ่านพรรคการเมืองตัวแทนเท่านั้น
การเปิดเผยความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากนายโมฮาหมัด ฮาซัน รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซีย เข้าพบพลเอกอาวุโสมิน อ่อง ลาย ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา ที่กรุงเนปยีดอ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งและแผนสันติภาพในเมียนมา หลังจากประเทศนี้ตกอยู่ในวิกฤตความขัดแย้งรุนแรงมานับจากเกิดเหตุรัฐประหารโค่นล้มอำนาจรัฐบาลพลเรือนของนางออง ซาน ซูจี เมื่อปี 2021 เป็นต้นมา และส่งผลให้มีการจับอาวุธขึ้นต่อสู้ของกองกำลังติดอาวุธเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารที่นำไปสู่การนองเลือดรุนแรงที่ยังคงดำเนินมาจนถึงตอนนี้