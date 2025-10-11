ไม่รามือ! อิสราเอล โจมตีทางอากาศ ถล่มเลบานอน ดับ 1 อ้างตัดตอน การคืนชีพของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์
อิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มภาคใต้ของประเทศเลบานอนอย่างรุนแรง เมื่อช่วงเช้ามืดวันเสาร์(11 ต.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 7 ราย โดยกองทัพอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวมุ่งโจมตีสถานที่ที่มีการเก็บเครื่องจักร ซึ่งถูกเตรียมไว้เพื่อใช้ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ กลุ่มติดอาวุธในเลบานอนที่เป็นพันธมิตรกับกลุ่มฮามาส
กระทรวงสาธารณสุขเลบานอนเปิดเผยว่า การโจมตีทางอากาศถล่มในหมู่บ้านมไซเลย์ ได้ทำลายสถานที่จำหน่ายเครื่องจักรหนัก และทำให้ยานพาหนะจำนวนมากในบริเวณนั้นได้รับความเสียหาย รวมถึงรถขนผักที่ผ่านมาไปในช่วงเวลาดังกล่าว จนเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บอีก 1 ราย นอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 6 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวซีเรีย 1 คน
โดยนับตั้งแต่สงครามสู้รบระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์นาน 14 เดือนยุติลงในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2024 ที่มีสหรัฐเป็นผู้ไกล่เกลี่ยนั้น แต่อิสราเอลยังคงโจมตีทางอากาศใส่เลบานอนเกือบทุกวัน ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบราย โดยอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่มีอิหร่านหนุนหลังยังพยายามฟื้นฟูกำลังรบหลังจากสูญเสียอย่างหนักในช่วงสงครามสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ที่เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตในเลบานอนมากกว่า 4,000 ราย รวมถึงพลเรือนหลายร้อยคน และสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าราว 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามรายงานของธนาคารโลก ขณะที่ในอิสราเอลมีผู้เสียชีวิต 127 คน รวมทหาร 80 นาย
ทั้งนี้สงครามอิสราเอล-ฮิซบอลเลาะห์เริ่มต้นขึ้นเมื่อกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้ยิงจรวดข้ามแดนโจมตีอิสราเอลในวันที่ 8 ตุลาคม 2023 หนึ่งวันหลังจากที่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอล ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามในฉนวนกาซา อิสราเอลจึงตอบโต้ด้วยการยิงปืนใหญ่และโจมตีทางอากาศใส่เลบานอน ก่อนที่ความขัดแย้งจะยกระดับจนกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบในช่วงปลายเดือนกันยายน 2024