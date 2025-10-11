คืนสู่เหย้าสยอง กราดยิง ดับ 4 เจ็บ 12 ก่อนเริ่มศึกดวลแข้ง ร.ร.มัธยมในสหรัฐ

งานคืนสู่เหย้าเลือด คนร้ายกราดยิง ร.ร.มัธยมสหรัฐฯ ดับ 4 เจ็บ 12
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุสลด คนร้ายกราดยิงในเมืองลีแลนด์ รัฐมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 4 ราย บาดเจ็บ 12 ราย เหตุเกิดเวลาประมาณ 00.00 น. ของวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม บนถนนสายหลัก ซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่เดินทางมาร่วมงานคืนสู่เหย้า ร.ร.มัธยมลีแลนด์ ประเพณีประจำปี ที่ศิษย์เก่าจะกลับมาเยี่ยมสถาบัน เฉลิมฉลองและกระชับสายสัมพันธ์กับรุ่นน้องผ่านกีฬายอดนิยมอย่างฟุตบอล
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบหาคนร้าย ยังไม่มีการระบุข้อมูลเพิ่มเติมถึงเหตูจูงใจ หรือข้อมูลของผู้บาดเจ็บ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
ที่มา เดอะซัน / timesnownews