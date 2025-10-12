ทำเนียบขาวซัด คณะกก.โนเบล เล่นการเมืองไม่สนใจสันติภาพ มาชาโดอวยทรัมป์ ทำเพื่อโลก
มารีอา โครินา มาชาโด ผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลา ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี 2025 ให้สัมภาษณ์กับบีบีซีว่า เธอรู้สึกซาบซึ้งใจต่อสิ่งที่ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐกำลังทำเพื่อสันติภาพทั่วโลก
มาชาโดได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์ ที่ได้แสดงความยินดีกับเธอ ซึ่งมาชาโดได้บอกเขาว่า “ชาวเวเนซุเอลารู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งต่อสิ่งที่ท่านกำลังทำ ไม่เพียงแต่ในทวีปอเมริกาเท่านั้น แต่รวมถึงทั่วโลก เพื่อสันติภาพ เสรีภาพ และประชาธิปไตย”
มาชาโดกล่าวว่า เธอรู้สึกยินดีมากที่ได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐ และสามารถถ่ายทอดความซาลซึ้งใจของเราให้เขาได้รับรู้
มาชาโด ซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในเวเนซุเอลา ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ หลังจากต่อสู้มาอย่างยาวนานกับประธานาธิบดีนิโกลัส มาดูโร ผู้นำที่ปกครองเวเนซุเอลามาแล้ว 12 ปี ซึ่งหลายคนมองว่าการปกครองของเขานั้นไม่มีความชอบธรรม
ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไม่เคยปิดบังความปรารถนาที่อยากจะได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เขามักกล่าวอยู่เสมอว่าตนเองเป็นผู้ยุติสงครามถึง 7 ครั้งทั่วโลก
การเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลประจำปีนี้ปิดรับไปตั้งแต่เดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่ทรัมป์เริ่มต้นวาระที่ 2 ของเขา ด้านเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวรายหนึ่งกล่าวเมื่อวันที่มีการประกาศผลรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพว่า คณะกรรมการโนเบลพิสูจน์แล้วว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับการเมืองมากกว่าสันติภาพ
มาชาโด วัย 58 ปี ซึ่งต้องใช้ชีวิตหลบซ่อนในช่วงปีที่ผ่านมา ได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการโนเบลว่า เป็นหนึ่งในตัวอย่างอันโดดเด่นที่สุดของความกล้าหาญของพลเรือนในละตินอเมริกาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
โยร์เกน วัตเน ฟรืดเนส ประธานคณะกรรมการโนเบล กล่าวว่า มาชาโดได้รับการยกย่องจากการต่อสู้อย่างหนัก เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยอย่างสันติและยุติธรรม แม้จะเผชิญกับภัยคุกคามต่อชีวิตอย่างร้ายแรง เธอก็ยังคงพำนักอยู่ในประเทศ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนหลายล้านคน
มาชาโดถูกห้ามไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งมาดูโรได้รับชัยชนะเป็นสมัยที่ 3 ทำให้เขาได้ไดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 6 ปี โดยการเลือกตั้งครั้งนั้นถูกประชาคมระหว่างประเทศส่วนใหญ่ประณามว่าไม่เสรีและไม่ยุติธรรม และทำให้เกิดการประท้วงทั่วประเทศ
แม้จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงสมัคร มาชาโดก็ยังสามารถรวมกลุ่มฝ่ายค้านที่แตกแยกกันมานานให้เป็นเอกภาพ และประสบความสำเร็จในการผลักดันให้ประชาชนหันมาสนับสนุนเอดมุนโด กอนซาเลซ ซึ่งเป็นผู้สมัครที่เข้ามาแทนที่เธอ
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติซึ่งควบคุมโดยรัฐบาลประกาศว่ามาดูโรเป็นผู้ชนะ แม้ว่าผลการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่า กอนซาเลซได้รับชนะอย่างถล่มทลาย มาชาโดยังคงเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อไปจากที่ซ่อน เนื่องจากรัฐบาลมาดูโรข่มขู่ว่าจะจับกุมเธอหลายครั้ง
มาชาโดบอกกับบีบีซีภาคภาษาสเปนว่า การได้รับรางวัลโนเบลครั้งนี้เป็นเสมือนการฉีดพลังให้กับขบวนการทางการเมืองของเธอ
“มันเติมพลัง ความหวัง และความเข้มแข็งให้กับประชาชนเวเนซุเอลา เพราะเราตระหนักว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพัง เหล่าผู้ศรัทธาในประชาธิปไตยทั่วโลกต่างร่วมแบ่งปันการต่อสู้ของเรา” มาชาโดกล่าว และว่า เธอคิดว่าทรัมป์และประชาคมนานาชาติกำลังช่วยเหลือสถานการณ์ทางการเมืองในเวเนซุเอลาอยู่แล้ว
“ระบอบการปกครองในเวเนซุเอลาเป็นโครงสร้างขอาชญากร มันคงอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาเงินที่มาจากกิจกรรมผิดกฎหมายของพวกเขา เราต้องการให้ประชาคมนานาชาติช่วยตัดกระแสเหล่านั้น เพราะเงินเหล่านี้ไม่เพียงถูกใช้เพื่อการทุจริตเท่านั้น แต่ยังใช้ในการปราบปราม ความรุนแรง และการก่อการร้ายด้วย” มาชาโดกล่าว
เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 2025 กล่าวว่า เมื่อคุณสามารถตัดช่องทางรายได้จากการค้ายาเสพติด การลักลอบทองคำ การลักลอบอาวุธ การค้ามนุษย์ หรือการค้าน้ำมันในตลาดมืดได้ ระบอบนี้ก็จะล่มสลาย และนั่นคือสิ่งที่เรากำลังเห็น รอยร้าวที่กำลังลึกขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่เรากำลังพูดกันอยู่
เมื่อต้นเดือนตุลาคม กองกำลังสหรัฐได้สังหารผู้ต้องสงสัย 4 คน ในการโจมตีเรือใกล้ชายฝั่งเวเนซุเอลา โดยกล่าวหาว่าเรือลำนั้นกำลังลักลอบขนยาเสพติด ซึ่งถือเป็นการโจมตีล่าสุดในหลายครั้งที่ผ่านมา ที่สหรัฐอ้างว่าเป็นปฏิบัติการที่พุ่งเป้าไปยังเรือที่ลักลอบขนยาเสพติดในน่านน้ำสากล
อย่างไรก็ดี ปฏิบัติการเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดเสียงประณามจากหลายประเทศ รวมทั้งเวเนซุเอลาและโคลอมเบีย โดยนักกฎหมายระหว่างประเทศบางรายระบุว่า การโจมตีเช่นนี้เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ