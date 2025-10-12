กัมพูชายื่นคำร้องด่วน สนง.ข้าหลวงสิทธิฯยูเอ็น ซัดไทยคุกคามจิตใจ ชาวบ้านชายแดน
ขแมร์ไทม์สรายงานว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา (CHRC) ได้ยื่นคำร้องเร่งต่อสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHCHR) เพื่อประณามสิ่งที่ CHRC เรียกว่า เป็นการใช้เสียงรบกวนที่น่าหวาดกลัวและก่อให้เกิดความรำคาญโดยกองทัพไทย ที่ถือเป็นการข่มขู่และคุกคามทางจิตใจต่อพลเรือนชาวกัมพูชา ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน กัมพูชา-ไทย
ในจดหมายที่ส่งถึงนายโวลเกอร์ เติร์ก ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ CHRC ระบุว่า ได้รับรายงานที่น่าเชื่อถือจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเปรยจัน และจุ๊กเจย ตำบลโอไบจวน อำเภอโอเจริว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ว่าหน่วยงานของกองทัพไทยได้เผยแพร่เสียงหลอน คล้ายเสียงวิญญาณครวญครางผ่านลำโพงขนาดใหญ่ตั้งแต่เวลา 22.44 น. จนถึง 00.04 น. และต่อมามีการเปิดเสียงเครื่องยนต์อากาศยานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 03.22 น. ถึง 03.53 น. โดยจงใจหันลำโพงและเสียงเหล่านั้นไปยังหมู่บ้านชาวกัมพูชา
CHRC ระบุว่า การกระทำดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตามแนวชายแดน ทำให้เกิดความวิตกกังวล รบกวนการนอนหลับ และสร้างความตื่นกลัว โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้หญิง เด็ก และผู้สูงอายุ
“การกระทำเช่นนี้ไม่มีที่ยืนในสังคมที่อารยะ และขัดต่อหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งยึดมั่นในสันติภาพ สิทธิมนุษยชน และการเคารพอธิปไตยของแต่ละประเทศ” แถลงการณ์ของ CHRC ระบุ
CHRC ได้เรียกร้องให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเร่งดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวทันที เพื่อแน่ใจว่าต้องมีผู้รับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเรียกร้องให้ยุติการข่มขู่คุกคามทางจิตใจทุกรูปแบบต่อพลเรือนชาวกัมพูชา
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเชิญสำนักงานข้าหลวงใหญ่ฯ ส่งคณะร่วมสังเกตการณ์ในพื้นที่ชายแดนกัมพูชา–ไทย โดยให้คำมั่นว่าจะให้ความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการประสานงานและการจัดการด้านโลจิสติกส์อย่างเต็มที่
CHRC ยังยืนยันถึงความมุ่งมั่นของกัมพูชาต่อสันติภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่ก็เตือนอย่างชัดเจนว่าการกระทำที่ก้าวร้าวและการคุกคามพลเรือนอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นสิ่งที่ไม่ยอมทนและจะไม่ไม่มียอมรับอย่างเด็ดขาด