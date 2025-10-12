กัมพูชานำคณะ IOT ดูข้อเท็จจริง หลังรับแจ้ง ไทยส่งเสียงหลอนคนเขมรชายแดน
สำนักข่าวเฟรชนิวส์ของกัมพูชารายงานว่า พลโทมาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเผยว่า เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม เวลา 23.00 น. กระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้ร่วมมือกับ คณะผู้สังเกตการณ์เฉพาะกิจ หรือ IOT ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในหมู่บ้านจ๊กเจย และหมู่บ้านเปรยจัน ตำบลโอไบจวน อำเภอโอเจริว จังหวัดบันเตียเมียนเจย
การตรวจเยี่ยมพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเกตการณ์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานข้อเท็จจริง หลังจากได้รับข้อมูลแจ้งว่า มีการเปิดเสียงจากลำโพงขนาดใหญ่ฝั่งประเทศไทย ซึ่งส่งเสียงรบกวนที่ทำให้รู้สึกหลอกหลอนไปยังฝั่งกัมพูชาในช่วงเวลากลางคืน
ทั้งนี้ เสียงที่เผยแพร่มามีลักษณะคล้ายเสียงหลอนของผี เสียงสุนัขเห่า และสุนัขหอน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้พิการ