‘ไดแอน คีตัน’ ดาราดังเจ้าของรางวัลออสการ์ เสียชีวิตในวัย 79 ปี
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า ไดแอน คีตัน ดาราเจ้าของรางวัลออสการ์ จาก “แอนนี ฮอล” “เดอะก็อดฟาเธอร์” และ “ฟาเธอร์ ออฟ เดอะ ไบรด์” ได้เสียชีวิตลงแล้ว ด้วยวัย 79 ปี
โดยนิตยสารพีเพิล รายงานเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม โดยอ้างโฆษกของครอบครัว ระบุว่า ไดแอน คีตัน ได้เสียชีวิตลงที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยมีบุคคลอันเป็นที่รักอยู่เคียงข้าง และไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นๆเอาไว้
ข่าวการเสียชีวิตคีตัน ถือว่าเป็นข่าวช็อกวงการที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลก ขณะที่สาเหตุของการเสียชีวิตยังไม่มีการเปิดเผย
ด้านโฆษกของสำนักงานดับเพลิงลอสแองเจลิส เปิดเผยกับซีเอ็นเอ็นว่า ได้รับโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ในช่วงเช้าวันที่ 11 ตุลาคม จากที่อยู่ของคีตัน และเจ้าหน้าที่พยาบาลฉุกเฉินได้นำตัวผู้บาดเจ็บคนหนึ่งส่งโรงพยาบาล