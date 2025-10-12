ช็อกกลางหาด! เฮลิคอปเตอร์เสียการควบคุม ตกลงชายหาดฮันติงตัน บาดเจ็บ 5
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นที่ชายหาดฮันติงตัน รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม หลังจากเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งสูญเสียการควบคุมอย่างกะทันหัน และหมุนวนกลางอากาศอยู่สักพัก ก่อนตกลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วลงในแนวต้นปาล์ม ท่ามกลางความตกตะลึงของผู้คนที่กำลังนอนอาบแดดและพักผ่อนอยู่บนชายหาด
โดยคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์ แสดงให้เห็นภาพของเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวที่หมุนวนอยู่เหนือชายหาดฮันติงตัน จากนั้นก็ตกลงมาบริเวณขอบชายหาด ก่อนไปติดอยู่ตามแนวต้นปาล์ม ใกล้กับทางหลวงสายแปซิฟิกโคสต์
สำนักงานดับเพลิงฮันติงตัน ระบุว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 5 คน โดยเป็นผู้ที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ 2 คน และได้รับการช่วยเหลือออกจากซากเครื่องได้อย่างปลอดภัย
ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 3 คน อยู่บนถนน ที่เฮลิคอปเตอร์ตกใส่ แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับอาการของผู้บาดเจ็บเหล่านี้ว่ามากน้อยเพียงใด
ขณะที่มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว