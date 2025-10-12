ปรัก สุคน ชี้กัมพูชาเลี่ยงสงคราม ไม่ได้กลัวแต่เพราะมีปัญญา ยันพร้อมปกป้องอธิปไตย
เว็บไซต์ขแมร์ไทม์สรายงานว่า นายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชา ออกมาย้ำถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของกัมพูชาต่อสันติภาพ โดยเน้นว่ากัมพูชาไม่ได้แสวงหาความขัดแย้ง แต่หากถูกยั่วยุก็พร้อมจะปกป้องเอกราชและบูรณภาพแห่งดินแดนของตนอย่างแน่วแน่
ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่โดยหน่วยงานด้านสื่อสารและตอบสนองอย่างรวดเร็วของสำนักงานคณะรัฐมนตรีในวันที่ 12 กันยายน นายปรักกล่าวว่า ความพยายามสำคัญที่สุดของกัมพูชาคือการป้องกันสงคราม ซึ่งไม่ใช่เพราะความกลัว แต่เป็นเพราะสติปัญญาและความรับผิดชอบต่อประชาชนของตน
“ความพยายามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราคือการหลีกเลี่ยงสงคราม ไม่ใช่เพราะเรากลัวสงคราม แต่เพราะเรารู้ว่าสงครามนำมาซึ่งการทำลายล้าง เราไม่ใช่พวกละโมบที่อยากได้ดินแดนของผู้อื่น และไม่ใช่ผู้รุกรานที่พยายามยึดครองสิ่งที่ไม่ใช่ของเรา เราถูกบังคับให้จับอาวุธเพียงเพื่อปกป้องบูรณภาพของดินแดนของเรา เราได้ทำอะไรไปมากแล้ว แต่เราก็ยังไม่ปลอดภัย” นายปรักระบุ
ขแมร์ไทม์สระบุว่า คำกล่าวของนายปรักมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นตามแนวชายแดนกัมพูชา–ไทย ซึ่งทางการกัมพูชาได้กล่าวหาว่ากองกำลังไทยได้บุกรุกเขตแดนซ้ำๆ ทั้งยังกระทำการข่มขวัญทางจิตใจชาวบ้านในจังหวัดบันเตียเมียนเจยอีกด้วย