ทรัมป์ไปอิสราเอล ประกาศจบ ‘สงครามกาซา’ รอฮามาสปล่อยตัวประกัน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กล่าวเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ว่า สงครามในกาซาได้สิ้นสุดลงแล้ว และตะวันออกกลางกำลังจะกลับสู่ภาวะปกติ ขณะที่เขากำลังมุ่งหน้าเดินทางไปยังอิสราเอล ที่กำลังเฝ้ารอให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลซึ่งมีรายงานว่าจะเกิดขึ้นในวันจันทร์นี้
ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน ระหว่างเดินทางจากวอชิงตันไปยังอิสราเอล “สงครามจบแล้ว คุณเข้าใจใช่ไหม” เมื่อถูกถามถึงแนวโน้มของภูมิภาคแห่งนี้ ทรัมป์ตอบว่า “ผมคิดว่าทุกอย่างจะกลับสู่ภาวะปกติ”
การหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในฉนวนกาซายังคงมีผลต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ในวันที่ 12 ตุลาคม ก่อนถึงกำหนดการปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลและนักโทษชาวปาเลสไตน์ โดยหลังจากความตกลงหยุดยิงมีผล การส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมก็หลั่งไหลเข้าไปในฉนวนกาซาที่กำลังประสบปัญหาอดอยากทันที
ทรัมป์มีกำหนดเดินทางถึงอิสราเอลในวันจันทร์ เพื่อกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาอิสราเอล จากนั้นเขาจะเดินทางต่อไปยังเมืองชาร์ม เอล ชีค ของอียิปต์ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำโลกว่าด้วยการยุติสงครามกาซา ซึ่งมีรายงานว่า ประธานาธิบดีมาห์มูด อับบาส ของปาเลสไตน์ก็จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดดังกล่าวด้วย
เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล กล่าวในถ้อยแถลงทางโทรทัศน์ว่า “พรุ่งนี้คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่ มันจะเป็นเส้นทางแห่งการเสริมสร้าง เส้นทางแห่งการเยียวยา และผมหวังว่ามันจะเป็นเส้นทางแห่งการรวมใจคนทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกัน”
ขณะเดียวกันชาวปาเลสไตน์หลายพันคนยังคงเดินทางกลับขึ้นเหนือไปยังกาซาซิตี้ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการโจมตีของอิสราเอลในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา โดยหวังว่าการหยุดยิงนี้จะเป็นจุดสิ้นสุดของสงคราม
อับดู อาบูเซอาดะ ชาวเมืองกาซากล่าวว่า ตอนนี้ผู้คนมีความสุขกันมาก แต่ความสุขนั้นยังคงแฝงไปด้วยความเหนื่อยล้าหลังจากสงครามที่ยืดเยื้อมา 2 ปีซึ่งทำลายล้างพื้นที่ส่วนใหญ่ในฉนวนกาซา
ขณะที่โชช เบโดรเซียน โฆษกรัฐบาลอิสราเอล กล่าวว่า อิสราเอลคาดว่าการปล่อยตัวประกันจะเริ่มขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม โดยตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้ง 20 คนจะได้รับการปล่อยพร้อมกัน
เบโดรเชียนกล่าวว่า ในกรณีที่ตัวประกันได้รับการปล่อยตัวเร็วกว่าที่กำหนด อิสราเอลก็พร้อมที่จะรับตัวประกันทันที หลังจากนั้นจะมีการส่งคืนศพของตัวประกันอีก 28 รายที่เสียชีวิต
ภายใต้ข้อตกลงการหยุดยิง ฮามาสจะต้องปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่ทั้งหมดภายในเที่ยงวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม ซึ่งตัวประกันเหล่านี้ถูกจับไปตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2023 ระหว่างการโจมตีโดยไม่คาดคิดของกลุ่มฮามาสต่ออิสราเอล ซึ่งเป็นชนวนให้เกิดสงคราม
กัล เฮิร์ช ผู้ประสานงานฝ่ายตัวประกันของอิสราเอล กล่าวว่า จะมีการตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษขึ้นเพื่อค้นหาร่างของตัวประกันที่เสียชีวิต ซึ่งฮามาสอาจยังไม่สามารถค้นหาได้
ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม สตีฟ วิตคอฟฟ์ ผู้แทนพิเศษของทรัมป์สำหรับภูมิภาคตะวันออกกลาง และจาเร็ด คุชเนอร์ บุตรเขยของทรัมป์ ได้กล่าวปราศรัยต่อฝูงชนในกรุงเทลอาวีฟ ซึ่งหลายคนหวังว่าจะเป็นการชุมนุมครั้งสุดท้ายเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันและยุติสงคราม
ดาเลีย โยเซฟ หนึ่งในผู้ชุมนุมกล่าวพร้อมขอบคุณทรัมป์ว่า “ตลอดสองปีที่ผ่านมา เรารอวันนี้ รอช่วงเวลานี้ ทุกคนมีความสุขเพื่อครอบครัวและตัวประกันเหล่านั้น ที่ในที่สุดเราจะได้เห็นพวกเขาอีกครั้ง
ทั้งนี้ สหรัฐพร้อมด้วยอียิปต์ กาตาร์ และตุรกี เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อตกลงระยะเริ่มต้นระหว่างอิสราเอลกับฮามาส สำหรับการหยุดยิงและการแลกเปลี่ยนตัวประกันกับนักโทษ
กรมราชทัณฑ์อิสราเอลกล่าวว่า ได้ทำการย้ายตัวนักโทษปาเลสไตน์บางส่วนไปยังสถานคุมขังอื่นแล้ว เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปล่อยตัวตามข้อตกลง โดยกระทรวงยุติธรรมอิสราเอลได้เผยแพร่รายชื่อนักโทษชาวปาเลสไตน์จำนวน 250 คน ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมและอาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งจะได้รับการปล่อยตัว แต่ไม่มีผู้บัญชาการระดับสูงของฮามาสที่กลุ่มเรียกร้องให้ปล่อยตัว หรือบุคคลสำคัญจากกลุ่มอื่นๆ อาทิ มาร์วัน บาร์กูติ หรือ อาเหม็ด ซาอาดัต
แม้ประเด็นนี้จะไม่ทำให้ข้อตกลงระหว่างอิสราเอลและฮามาสล่มลง แต่สำนักงานข้อมูลนักโทษของฮามาสยังบอกว่า การเจรจากับอิสราเอลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ที่จะได้รับการปล่อยตัวยังคงอยู่ระหว่างการหารือกันต่อไป
อิสราเอลยังเตรียมปล่อยตัวชาวปาเลสไตน์อีก 1,700 คนที่ถูกควบคุมตัวในกาซาตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2023 รวมถึงเยาวชนปาเลสไตน์อีก 22 คน และส่งคืนศพของนักรบ 360 ราย โฆษกรัฐบาลอิสราเอลกล่าวว่า การปล่อยตัวนักโทษเหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังจากตัวประกันที่ยังมีชีวิตเดินทางกลับถึงอิสราเอลแล้ว
อิสราเอล แคตซ์ รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อการส่งคืนตัวประกันแล้วเสร็จ กองทัพอิสราเอลจะเริ่มปฏิบัติการทำลายอุโมงค์ใต้ดินในฉนวนกาซาที่ฮามาสสร้างขึ้น
หน่วยกู้ภัยเตือนชาวปาเลสไตน์ที่เริ่มเดินทางกลับไปยังตอนเหนือของกาซาว่า พื้นที่ดังกล่าวอาจยังมีวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดเหลืออยู่ในพื้นที่
ขณะที่อัมจาด อัล ชาวา ผู้อำนวยการองค์กรปาเลสไตน์ซึ่งประสานงานกับกลุ่มช่วยเหลือต่างประเทศ ประเมินว่าต้องใช้เต็นท์ราว 300,000 หลัง เพื่อให้ที่พักชั่วคราวแก่ประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัยราว 1.5 ล้านคน