พรรคซ้าย-ขวาจัดฝรั่งเศสจับมือ จ่อยื่นญัตติไม่ไว้วางใจ รบ. ตั้ง ครม.ใหม่หน้าเดิม หวั่นอนุมัติงบฯ ไม่ได้
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม รัฐบาลฝรั่งประเทศประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ นำโดยนายเซบาสเตียน เลอคอร์นู นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ดำรงตำแหน่งไปเพียงแค่ 27 วันเท่านั้น โดยให้คำมั่นว่าจะจัดตั้งคณะรัฐมนตรีที่มีมีรูปแบบใหม่และมีความหลากหลาย อย่างไรก็ดี ตำแหน่งสำคัญในคณะรัฐมนตรีชุดนี้ยังเป็นบุคคลเดิม รวมถึงนายโรลองด์ เลอซคูร์ คนสนิทของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอีกครั้ง
ด้านพรรคลาฟร็องแซ็งซูมีซ (LFI) ฝ่ายซ้ายจัด และพรรคฝ่ายขวาจัดเนชันแนล แรลลี ประกาศว่าจะยื่นญัตติไม่ไว้วางใจในวันที่ 13 ตุลาคม ทั้งนี้ ทำเนียบประธานาธิบดีแถลงว่า มีความจำเป็นต้องมีคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการเพื่อให้สามารถเสนอร่างงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคมได้ ขณะที่ BFM TV รายงานว่า มาครงต้องการให้การจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นก่อนที่เขาจะเดินทางไปอียิปต์ในวันเดียวกันเพื่อเข้าร่วมประชุมในเรื่องการยุติสงครามกาซา
ในขณะนี้ การเมืองฝรั่งเศสกำลังเผชิญกับความผันผวนอย่างหนักเนื่องจากรัฐบาลเสียงข้างน้อยหลายชุดไม่สามารถผ่านมาตรการเพื่อลดการขาดดุลในงบประมาณได้ และรัฐสภาฝรั่งเศสในตอนนี้ก็มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอย่างรุนแรงระหว่างสามขั้วอุดมการณ์ โดยพรรคสังคมนิยมต้องการให้เลอคอร์นูยกเลิกการปฏิรูประบบบำนาญของมาครง และนำภาษีความมั่งคั่งกลับมาใช้ แต่นั้นก็เป็นข้อเสนอที่พรรคฝ่ายขวาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เลอคอร์นูได้ให้สัมภาษณ์กับ La Tribune Dimanche ว่า “ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ ผมจะลาออก เพราะไม่ได้คนอ่อนข้อที่จะยอมง่ายๆ” พร้อมกับกล่าวในประเด็นการปฏิรูประบบบำนาญว่า การเจรจาสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง กระนั้นก็ดี
หากเลอคอร์นูไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากรัฐสภาได้ ฝรั่งเศสจะต้องใช้กฎหมายฉุกเฉินชั่วคราวเพื่ออนุมัติงบประมาณตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนกว่าจะสามารถผ่านงบประมาณฉบับเต็มได้