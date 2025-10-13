ไม่ได้ขู่! ทรัมป์เตือนรัสเซีย ไม่จบสงคราม จะส่งโทมาฮอว์กพิสัยไกลให้ยูเครน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ออกมาเตือนรัสเซียเมื่อวันที่ 12 ตุลาคมว่า เขาอาจจะส่งขีปนาวุธร่อนพิสัยไกล “โทมาฮอว์ก” ให้กับยูเครน หากมอสโกไม่ยอมยุติสงครามเร็วๆ นี้ ซึ่งถูกมองว่าเป็นสัญญาณว่าทรัมป์พร้อมที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ด้วยการใช้ระบบอาวุธสำคัญของสหรัฐ
ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน ระหว่างเดินทางไปอิสราเอลว่า “ผมอาจจะพูดกับพวกเขาว่า ดูสิ ถ้าสงครามนี้ยังไม่ยุติลง ผมจะส่งโทมาฮอว์กไปให้ยูเครน โทมาฮอว์กเป็นอาวุธที่ทรงพลังมาก เป็นอาวุธโจมตีโดยสมบูรณ์ และพูดตามตรง รัสเซียไม่ต้องการเห็นสิ่งนั้นแน่นอน”
ทรัมป์ยังกล่าวอีกว่า “ผมอาจบอกพวกเขาว่า ถ้าสงครามยังไม่ยุติ เราอาจจะทำอย่างนั้น อาจจะไม่ก็ได้ แต่เราก็อาจจะทำ ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะหยิบยกมาพูดถึง”
คำกล่าวของทรัมป์เกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน โดยทรัมป์ระบุว่า เขาได้พูดถึงความเป็นไปได้ในการส่งขีปนาวุธโทมาฮอว์กให้ยูเครนระหว่างการสนทนาดังกล่าว
“พวกเขา (รัสเซีย) ต้องการเห็นโทมาฮอว์กบินไปในทิศทางนั้นไหม? ผมไม่คิดอย่างนั้น ผมคิดว่าผมอาจจะต้องคุยกับรัสเซียเกี่ยวกับเรื่องนี้” ” ทรัมป์กล่าว และว่า “โทมาฮอว์กคือก้าวใหม่ของการยกระดับปฏิบัติการเชิงรุก”
คำพูดของทรัมป์มีขึ้นหลังจากรัสเซียได้โจมตีโครงข่ายไฟฟ้าของยูเครนในช่วงกลางคืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีต่อเนื่องที่มุ่งทำลายระบบพลังงานของยูเครนก่อนถึงฤดูหนาว ขณะที่มอสโกออกแถลงการณ์แสดงความกังวลอย่างยิ่ง ต่อความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะจัดส่งขีปนาวุธโทมาฮอว์กให้ยูเครน
ด้านเซเลนสกีกล่าวถึงการสนทนาล่าสุดกับทรัมป์ว่า เป็นการพูดคุยที่มีประสิทธิผลมาก โดยทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างระบบป้องกันทางอากาศ ความสามารถในการฟื้นฟู และขีดความสามารถในการโจมตีพิสัยไกลของยูเครน รวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับภาคพลังงาน
ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับช่อง Fox News หลังจากพูดคุยกับทรัมป์ เซเลนสกีถูกถามว่าทรัมป์ได้อนุมัติการส่งโทมาฮอว์กหรือยัง ซึ่งเขาตอบว่า “เรากำลังดำเนินการอยู่ ผมกำลังรอให้ประธานาธิบดีตอบตกลง แน่นอนว่าเราคาดหวังว่าจะมีการตัดสินใจเช่นนั้น แต่เราต้องรอดูกันต่อไป”
นายดมิทรี เปสคอฟ โฆษกรัฐบาลรัสเซีย กล่าวผ่านถ้อยแถลงว่า ประเด็นเรื่องโทมาฮอว์กเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลอย่างยิ่ง
ขณะที่ทรัมป์กล่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันถึงสงครามว่า “ผมคิดจริง ๆ ว่าปูตินจะดูดีมากถ้าเขายุติสงครามนี้ได้ มันจะไม่เป็นผลดีต่อเขาแน่ หากยังปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อต่อไป”
ก่อนหน้านี้ ปูตินเคยกล่าวเตือนว่า หากสหรัฐส่งมอบอาวุธพิสัยไกลให้ยูเครน ความสัมพันธ์ระหว่างมอสโกและวอชิงตันจะเสียหายอย่างรุนแรง