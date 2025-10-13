ต่างประเทศ

ทูตจีนในกัมพูชา ยัน เป็นมิตรกับทั้งไทยและเขมร หนุนเจรจาเพื่อสันติภาพ ซัดสื่อตะวันตกสร้างแตกแยก

นายหวัง เหวินปิน เอกอัครราชทูตจีน ประจำกัมพูชา ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Wang Wenbin Chinese Ambassador to the Kingdom of Cambodia 汪文斌 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ระบุว่า นับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งบริเวณชายแดนระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยขึ้น จีนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรกับทั้งสองฝ่าย ได้ยึดมั่นในจุดยืนที่เป็นธรรมและเที่ยงตรง พร้อมทั้งพยายามอย่างแข็งขันเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเจรจาเพื่อสันติภาพ

รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน กัมพูชา และไทย ได้บรรลุผลร่วมกันที่เมืองอันหนิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน โดยทั้ง 3 ประเทศ ได้จัดให้มีการปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการ และผู้แทนพิเศษของกระทรวงต่างประเทศจีนฝ่ายกิจการเอเชียก็ได้เดินทางไปมาหลายครั้ง เพื่อทำหน้าที่เป็นนักการทูตแบบกระสวย เพื่อส่งเสริมสันติภาพระหว่างทั้งสองฝ่าย

ด้วยความพยายามอย่างแข็งขันของจีน มาเลเซียและภาคีต่างๆที่เกี่ยวข้อง กัมพูชาและไทย สามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้ และขณะนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังติดต่อสื่อสารกันผ่านกลไกทวิภาคี โดยบรรดาภาคีที่เกี่ยวข้องได้กล่าวชื่นชมจีนอย่างสูง ว่า ได้มีบทบาทที่ไม่อาจทดแทนได้ในกระบวนการนี้

จีนสนับสนุนให้กัมพูชาและไทย แก้ไขข้อพิพาทด้วยการเจรจาและปรึกษาหารือ และยังสนับสนุนมาเลเซีย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนของอาเซียน ให้มีบทบาทในการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาทางการเมืองนี้ ตามแนวทางของอาเซียน

จีนยินดีที่จะดำเนินการตามเจตจำนงของกัมพูชาและไทย เพื่อส่งเสริมการเจรจาเพื่อสันติภาพในแนวทางของจีนเอง และมีบทบาทสร้างสรรค์ในการทำให้ข้อตกลงหยุดยิงมีความมั่นคง รวมถึงส่งเสริมการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติให้ก้าวหน้าไป

จีนดำเนินความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศตามปกติกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด รวมถึงกัมพูชาและไทย

ขณะที่สื่อชาติตะวันตกบางแห่ง ได้พยายามนำความร่วมมือดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือสร้างความแตกแยก ระหว่างจีนกับประเทศที่เกี่ยวข้อง แต่ความพยายามเช่นนั้น จะไม่มีวันประสบความสำเร็จ