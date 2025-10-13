สื่อเขมรอ้าง ข้าหลวงฯสิทธิมนุษยชนยูเอ็น ร่อนจม.ห่วง 18 เชลยศึกกัมพูชา ร้องไทยยึดมั่นกม.ระหว่างปท.
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ขแมร์ไทม์ส สื่อกัมพูชารายงานอ้างว่า จากการที่ฝ่ายไทยได้ควบคุมตัวทหารกัมพูชา 18 นาย มาครบ 78 วัน หลังถูกจับกุมมาตั้งแต่หลังจากทั้งสองประเทศตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม โดยฝ่ายกัมพูชาได้เรียกร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้ฝ่ายไทยปล่อยตัวเชลยศึกทั้ง 18 คนแต่ยังไม่เป็นผลนั้น ล่าสุด นายโวลเกอร์ เติร์ก ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ได้ทำหนังสือถึงนายแก้ว เรมี ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา(CHRC) แสดงความกังวลต่อการควบคุมตัวทหารกัมพูชาดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้ไทยรับรองว่าเชลยศึกกัมพูชาเหล่านั้นจะได้รับการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
“จำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทางทหารทั้งหมดที่ถูกควบคุมตัวในระหว่างความขัดแย้งทางอาวุธจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และผมได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเกี่ยวกับบุคลากรชาวกัมพูชาที่ถูกควบคุมตัวโดยกองกำลังของไทยในปัจจุบัน” ขแมร์ไทม์สอ้างเนื้อความในจดหมายของข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนกัมพูชาระบุ โดยได้ย้ำจุดยืนของสหประชาชาติว่าผู้ถูกคุมขังทั้งหมดในสถานการณ์ขัดแย้งจะต้องได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนยูเอ็นยังยินดีกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม และแผนปฏิบัติการ 13 ข้อที่ร่างขึ้นเมื่อวัที่ 7 สิงหาคม โดยระบุว่าข้อตกลงเหล่านี้เป็นก้าวสำคัญสู่การลดความตึงเครียดอย่างถาวรและการคุ้มครองพลเรือน นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลทั้งสองประเทศเคารพข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มที่ด้วยความสุจริตใจและเร่งดำเนินมาตรการเสริมสร้างความเชื่อมั่นผ่านกลไกทวิภาคีและระดับภูมิภาคที่มีอยู่
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนยูเอ็นยังยืนยันถึงความมุ่งมั่นของสหประชาชาติที่จะสนับสนุนรัฐบาลทั้งสองประเทศในการยึดมั่นพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมสันติภาพระยะยาวระหว่างประเทศทั้งสองด้วย