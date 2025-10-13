อินโด เดินหน้า เพิ่มเบี้ยเลี้ยงส.ส. อ้างปรับตามค่าครองชีพที่สูงขึ้น ชี้ปชช.ตรวจสอบได้
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ทางการอินโดนีเซียได้เพิ่มเบี้ยเลี้ยงให้สมาชิกรัฐสภาเกือบ 2 เท่า หนึ่งเดือนหลังจากได้ทำการยกเลิกสิทธิประโยชน์บางส่วนที่ให้กับสมาชิกรัฐสภาไปในความพยายามที่จะบรรเทาความไม่พอใจของประชาชนหลังจากเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงอย่างต่อเนื่องเพื่อคัดค้านการให้สิทธิประโยชน์มากเกินควรต่อสมาชิกรัฐสภาของอินโดนีเซีย
นายซุฟมี ดาสโก อาหมัด รองประธานรัฐสภาอินโดนีเซีย เปิดเผยว่า การเพิ่มเบี้ยเลี้ยงช่วงปิดสมัยประชุม ซึ่งมีไว้สำหรับสนับสนุนการทำงานของส.ส.ในพื้นที่เขตเลือกตั้งของพวกเขานั้น ได้เริ่มมีผลมาตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม โดยเพิ่มจาก 400 ล้านรูเปียห์ เป็น 700 ล้านรูเปียห์ ทั้งนี้ สมาชิกรัฐสภา 580 คนของอินโดนีเซีย มีช่วงพักประมาณ 5 ครั้งต่อปี โดยเบี้ยเลี้ยงนี้ที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จะถูกจัดสรรไว้สำหรับการลงพื้นที่และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในเขตเลือกตั้ง
นายดาสโก ยังกล่าวปกป้องการเพิ่มเบี้ยเลี้ยงให้กับส.ส. โดยยืนยันว่าเบี้ยเลี้ยงใหม่นี้ไม่ใช่การขึ้นเงินเดือน แต่เป็นการปรับเพิ่มตามค่าครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งอัตราเบี้ยเลี้ยงครั้งล่าสุดนั้นอ้างอิงจากช่วงปี 2019-2024 โดยไม่ได้คำนึงถึงการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารหลักและค่าขนส่งที่ตามมาแต่อย่างใด พร้อมกล่าวด้วยว่า รัฐสภากำลังพัฒนากลไกรายงานแบบดิจิทัล เพื่อความโปร่งใสและให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้
ทั้งนี้ชาวอินโดนีเซียนำโดยกลุ่มนักศึกษาและนักสิทธิมนุษยชนได้ลุกฮือประท้วงขึ้นทั่วประเทศในช่วงเดือนสิงหาคม เนื่องจากไม่พอใจนโยบายการใช้จ่ายของรัฐบาลประธานาธิบดีปราโบโว ซูเบียนโต ซึ่งรวมถึงการขึ้นเงินเดือนและเพิ่มเบี้ยเลี้ยงให้กับสมาชิกรัฐสภา ต่อมาการประท้วงได้ลุกลามกลายเป็นเหตุจลาจลรุนแรง หลังจากไรเดอร์รายหนึ่งถูกตำรวจขับรถพุ่งชนจนเสียชีวิตในระหว่างการปราบปรามม็อบผู้ประท้วง จนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 10 ราย และมีผู้ถูกจับกุมไปอย่างน้อย 5,000 คน