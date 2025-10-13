ปล่อยแล้ว! ฮามาสส่งตัวประกันอิสราเอลชุดแรก 7 คน ให้อิสราเอล
ฮามาสได้ส่งมอบตัวประกันชาวชาวอิสราเอลชุดแรก 7 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวประกันที่คาดว่ายังมีชีวิตอยู่จำนวน 20 คน หลังจากเหตุโจมตีเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023 ให้แก่กองทัพอิสราเอลเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการยุติสงครามที่ดำเนินมายาวนานกว่า 2 ปีในฉนวนกาซา ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงที่ผลักดันโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ
ฝูงชนหลายร้อยคนที่รวมตัวกันฉลองที่บริเวณจัตุรัสเชลยใจกลางเทลอาวีฟ ขณะที่กองทัพอิสราเอลแถลงว่า ได้รับตัวเชลยชุดแรกจำนวน 7 คน หลังจากพวกเขาถูกคณะกรรมการกาชาดสากล (ICRC) ลำเลียงออกจากฉนวนกาซา
วิกกี้ โคเฮน แม่ของนิมรอด โคเฮน หนึ่งในตัวประกัน กล่าวขณะเดินทางไปยังค่ายทหารไรม์ ซึ่งเป็นสถานที่รับตัวประกันที่ถูกส่งกลับมา บอกว่า “ฉันตื่นเต้นมาก มีความสุขจนบรรยายไม่ถูกเลย ฉันแทบไม่ได้นอนตลอดทั้งคืน”
ในฉนวนกาซา ชายสวมหน้ากากและแต่งชุดดำประมาณสิบคน ซึ่งคาดว่าเป็นสมาชิกของกองกำลังติดอาวุธฮามาส ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลนัสเซอร์ ซึ่งมีการจัดเวทีและเก้าอี้ไว้เพื่อรอต้อนรับนักโทษชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับการปล่อยตัวกลับมาเช่นกัน
เชลยชาวอิสราเอลที่ยังมีชีวิตอยู่อีก 13 คน พร้อมกับศพของผู้เสียชีวิต 26 ราย และอีก 2 คนที่ยังไม่ทราบชะตากรรม ก็คาดว่าจะได้รับการปล่อยในวันจันทร์เช่นกัน เช่นเดียวกับที่ฝั่งอิสราเอลจะปล่อยตัวนักโทษและผู้ต้องขังชาวปาเลสไตน์เกือบ 2,000 คน
การแลกเปลี่ยนตัวเชลยและนักโทษนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงเฟสที่ 1 ในข้อตกลงหยุดยิงที่เพิ่งได้ข้อสรุปร่วมกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ที่เมืองชาร์มเอลชีคของอียิปต์ ซึ่งทรัมป์และผู้นำประเทศต่างๆ จะเข้าร่วมประชุมสุดยอดในวันที่ 13 ตุลาคมนี้เช่นกัน