รบ.มาดากัสการ์ลั่น กองทัพพยายามยึดอำนาจ หลังหนุนม็อบเยาวชน ตั้งผบ.สส.ใหม่
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ทำเนียบประธานาธิบดีมาดากัสการ์แถลงว่า ได้เกิดความพยายามในการยึดอำนาจที่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายและเป็นการใช้กำลัง โดยมีจำนวนทหารมากขึ้นที่แสดงท่าทีสนับสนุนต่อการประท้วงของเยาวชนในเรื่องการขาดแคลนน้ำและไฟฟ้า ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์ พร้อมกล่าวว่า ประธานาธิบดีอังดรี ราโจเอลิขอให้มีการเจรจาเพื่อแก้ไขวิกฤตดังกล่าว ขณะที่ผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์รายงานว่า เกิดเหตุยิงที่บริเวณถนนมุ่งหน้าไปยังค่ายทหาร CAPSAT และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย
โดยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ทหารจากหน่วยรบพิเศษ CAPSAT ที่เคยช่วยให้ราโจเอลินา สามารถขึ้นสู่อำนาจเมื่อปี 2009 เรียกร้องให้นายทหารยุติการปฏิบัติตามคำสั่งและให้การสนับสนุนผู้ประท้วง ถือเป็นการเป็นท้าทายอำนาจครั้งใหญ่ที่สุดของประธานาธิบดีราโจเอลินา ตั้งแต่ที่เขาชนะการเลือกตั้งกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งในปี 2023 ทว่าในช่วงค่ำของวันเดียวกัน ทำเนียบประธานาธิบดีย้ำว่า ราโจเอลินาและนายกรัฐมนตรียังคงควบคุมสถานการณ์ของประเทศได้อย่างเต็มที่
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ CAPST กล่าวว่า สามารถเข้าควบคุมการปฏิบัติการด้านความมั่นคงของประเทศได้แล้ว และจะดำเนินการประสานงานกับทุกเหล่าทัพนอกกรุงอันตานานาริโว พร้อมประกาศว่าได้แต่งตั้งพลเอกเดโมสเธเน่ พิคูลาส อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยทหาร เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่
ด้านกองกำลังแทรกแซงแห่งชาติเกนดาร์เมเรีย (Intervention Forces of the National Gendarmerie) แถลงผ่านสถานีโทรทัศน์ Real TV ว่า การใช้กำลังทุกรูปแบบและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อประชาชนของเรื่องที่ไม่อาจปฏิบัติได้ เรามีหน้าที่ปกป้องประชาชน ไม่ใช่ปกป้องผลประโยชน์ของคนไม่กี่คน พร้อมเปิดเผยว่ากำลังประสานงานกับกองบัญชาการ CAPSAT ทั้งนี้ ทางกระทรวงกลาโหมและเสนาธิการทหารปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้