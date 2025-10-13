ทรัมป์ชู ‘วันที่ยิ่งใหญ่’ ฮามาสปล่อยตัวประกันอิสราเอลที่ยังมีชีวิตครบ 20 คน
กองทัพอิสราเอลระบุว่า ฮามาสได้ปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอล 13 คนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ให้กับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) แล้วเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม หลังจากที่ได้ส่งมอบตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่ชุดแรก 7 คนไปก่อนหน้านี้
ทั้งนี้ กองทัพอิสราเอลระบุว่าจะรับตัวประกันเหล่านี้ไว้ จากนั้นจะส่งตัวพวกเขากลับไปยังอิสราเอลต่อไป คำประกาศดังกล่าวก่อให้เกิดเสียงเชียร์ การสวมกอด และการร้องไห้ของผู้คนนับพันที่เฝ้ารอข่าวอยู่ที่จัตุรัสตัวประกันในเทลอาวีฟ และถือเป็นก้าวสำคัญสู่การยุติสงครามอันเลวร้ายในฉนวนกาซาที่กินเวลานานถึงสองปี
ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ซึ่งเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยข้อตกลงหยุดยิง ได้ประกาศว่าวันนี้เป็น “วันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ นี่คือการเริ่มต้นใหม่” หลังจากที่เขาเดินทางมาถึงอิสราเอล ซึ่งทรัมป์ได้รับการต้อนรับในฐานะวีรบุรุษผู้นี้ โดยเขาได้กล่าวต่อรัฐสภาอิสราเอล ก่อนที่จะบินไปยังอียิปต์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเพื่อสร้างเงื่อนไขสำหรับสันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซา
เมื่อถูกถามว่าสงครามกาซาที่ดำเนินมายาวนานสองปีสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ ทรัมป์ตอบว่า “ใช่”
ภาพจากโทรทัศน์อิสราเอลเผยให้เห็นว่า รถบัสที่บรรทุกผู้ถูกคุมขังชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับอิสรภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกัน เริ่มเคลื่อนตัวออกจากเรือนจำของอิสราเอลไปยังดินแดนปาเลสไตน์แล้วเช่นกัน