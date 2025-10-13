เกาหลีใต้ เปิดแผนสร้าง บังเกอร์พลเรือน ต้านการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ครั้งแรก รับมือภัยคุกคามโสมแดง
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ทางการกรุงโซลมีแผนที่จะสร้างบังเกอร์ป้องกันพลเรือนแห่งแรกในกรุงโซล ที่สามารถต้านทานการโจมตีด้วยนิวเคลียร์และอาวุธชีวภาพอื่นๆ ได้ภายในปี 2571 ในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ
เจ้าหน้าที่ทางการโซลเปิดเผยว่า รัฐบาลโซลและบริษัทการเคหะและชุมชนโซลวางแผนที่จะสร้างที่หลบภัยสำหรับประชาชนรวม 999 ครัวเรือน ซึ่งได้รับการออกแบบให้ทนทานต่อการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ ชีวภาพหรืออาวุธเคมี โดยบังเกอร์ดังกล่าวจะสร้างขึ้นในชั้นใต้ดินของโครงการที่อยู่อาศัยสาธารณะ ครอบคลุมพื้นที่ 2,147 ตารางเมตร รองรับผู้คนได้สูงสุด 1,020 คน พร้อมอุปกรณ์สำหรับความอยู่รอดได้ 14 วัน
หนังสือพิมพ์โซลชินมุน ซึ่งเป็นสื่อเจ้าแรกที่รายงานถึงแผนการนี้ชี้ว่าถือเป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้เป็นครั้งแรกของรัฐบาลท้องถิ่นในขณะเผชิญหน้ากับภัยคุกคามทางนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือมากขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่เกาหลีเหนือ ชาติเพื่อนบ้านที่มีท่าทีเป็นปฏิปักษ์ เพิ่งอวดโชว์ขีปนาวุธนำวิถีรุ่นล่าสุดที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งยิงโจมตีเป้าหมายในเกาหลีใต้หรือไกลถึงดินแดนของสหรัฐได้ ในพิธีสวนสนามฉลองวันครบรอบ 80 ปี การก่อตั้งพรรคแรงงานของเกาหลีเหนือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ทั้งนี้เกาหลีใต้มีหลุมหลบภัยทั่วประเทศเกือบ 19,000 แห่ง โดยมากกว่า 3,200 แห่งอยู่ในกรุงโซล แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ เคมี หรือชีวภาพ และหลุมหลบภัยเหล่านี้ส่วนมากตั้งอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดิน หรือในชั้นใต้ดินและโรงจอดรถของอพาร์ตเมนต์เอกชนและอาคารพาณิชย์ ซึ่งได้รับการกำหนดให้เป็นหลุมหลบภัยโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของอาคาร