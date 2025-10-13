สื่อเขมรตีข่าว ไทย-กัมพูชา เห็นพ้องจัดประชุม JBC ในไทย 21-22 ต.ค.นี้
เฟรชนิวส์ สื่อกัมพูชาอ้างแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เปิดเผยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม โดยยืนยันว่า คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) ได้ตกลงกันในหลักการที่จะจัดการประชุมสมัยวิสามัญในวันที่ 21-22 ตุลาคมนี้ โดยจะมีฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ และว่า การประชุม JBC ที่จะเกิดขึ้นนี้มีเป้าหมายเพื่อผลักดันการเจรจาเกี่ยวกับกระบวนการปักปันเขตแดนและเร่งรัดการติดตั้งหลักเขตแดนตลอดแนวเขตแดนทางบกระหว่างไทยและกัมพูชา
เฟรชนิวส์ระบุว่า การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุฉันทามติในการประชุม JBC ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายนที่ผ่านมา