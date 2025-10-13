เกาหลีใต้ยกระดับคำเตือนเดินทางไปพนมเปญเป็นระดับ ‘พิเศษ’ หลังมีพลเมืองถูกล่อลวงมากขึ้น
หลังจากเกิดเหตุชาวเกาหลีใต้ถูกล่อลวงไปกัมพูชา และถูกทรมาน กักขัง เพิ่มจำนวนมากขึ้น จนล่าสุด มีรายงานว่า นักศึกษาชาวเกาหลีใต้เสียชีวิตที่กัมพูชา เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้น อันเป็นผลมาจากการถูกทรมานและความเจ็บปวดทางร่างกายอย่างรุนแรง จนกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ เรียกตัวทูตกัมพูชาเข้าพบ เพื่อแสดงความห่วงกังวลต่อการที่มีชาวเกาหลีใต้ถูกหลอกลวงและเสียชีวิตที่กัมพูชา
โดยกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ ยังได้ประกาศยกระดับการแจ้งเตือนการเดินทางไปยังกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา จากเดิมอยู่ในระดับ 2 ขึ้นไปเป็นระดับ “พิเศษ” โดยมีผลตั้งแต่เวลา 21.00 น. วันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งคำเตือนระดับพิเศษ หมายความว่า ให้พลเรือนหลีกเลี่ยงการเดินทางไป หรือพลเรือนที่อยู่ในเมืองดังกล่าวให้เดินทางออกมา โดยจะมีผลบังคับใช้ 90 วัน และอาจจะขยายระยะเวลาการประกาศได้หากจำเป็น
เว็บไซต์ koreaherald.com รายงานว่า เกาหลีใต้ประกาศยกระดับการปกป้องพลเรือนของเกาหลีใต้ในประเทศกัมพูชา หลังจากมีรายงานเกี่ยวกับการลักพาตัวและบังคับใช้แรงงานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกรณีนักศึกษาเกาหลีใต้ที่เสียชีวิตล่าสุด หลังจากถูกหลอกไปทำงานที่กัมพูชา
ข่าวระบุว่า ตำรวจของเกาหลีใต้และกัมพูชา ได้ตกลงที่จะจัดการประชุมหารือกันในเรื่องดังกล่าว โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลี แถลงเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ว่า ยู แจซอง รักษาการผู้บัญชาการตำรวจเกาหลีใต้ จะหารือทวิภาคีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงของกัมพูชา ในวันที่ 23 ตุลาคมนี้ ที่กรุงโซล ซึ่งเป็นการประชุมนอกรอบการประชุมสุดยอดตำรวจระหว่างประเทศที่กำลังจะมีขึ้น
โดยในการหารือ ยู แจซอง จะเรียกร้องให้มีมาตรการตอบโต้ที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมที่พุ่งเป้าไปที่พลเมืองเกาหลี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลี ระบุด้วยว่า ยูจะหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของตำรวจเกาหลี ในการจัดตั้ง “โต๊ะเกาหลี” ขึ้นภายในสถานีตำรวจของกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือชาวเกาหลี รวมถึงส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีไปประจำการในกัมพูชาด้วย
การแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ ประธานาธิบดี อี แจ-มยอง ของเกาหลีใต้ สั่งการให้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ด้านการทูต เพื่อปกป้องชาวเกาหลีใต้จากอาชญากรรมในกัมพูชา
ขณะที่กระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ ยังได้เตือนชาวเกาหลีใต้ว่า อย่าหลงเชื่อโฆษณารับสมัครงานปลอมจากกัมพูชา ที่อ้างว่าจะให้ค่าตอบแทนสูงเกินจริง เนื่องจากมีผู้ตกเป็นเหยื่อถูกล่อลวงไปลักพาตัว เพื่อเรียกค่าไถ่ หรือถูกบังคับให้เข้าร่วมขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์