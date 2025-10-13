ส่งท้าย! 3 นักวิชาการ คว้าโนเบลเศรษฐศาสตร์ร่วม จากการอธิบาย การเติบโตศก. ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ราชบัณฑิตยสถานวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดน ประกาศให้ โจเอล โมคีร์, ฟิลิปป์ อากีออน และปีเตอร์ โฮวิตต์ สามนักวิชาการ เป็นผู้คว้ารางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ไปครองร่วมกัน จากผลงานที่พวกเขาสามารถอธิบายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เป็นการส่งท้ายการประการผลรางวัลโนเบลประจำปี 2025 นี้
คณะกรรมการรางวัลโนเบลระบุว่า ผู้ได้รับรางวัลได้สอนให้เรารู้ว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นไม่สามารถมองข้ามได้ ภาวะเศรษฐกิจซบเซา ไม่ใช่การเติบโต เป็นเรื่องปกติมาเกือบตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ผลงานของพวกเขาอธิบายว่าเทคโนโลยีช่วยก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่และวิธีการผลิตใหม่ ซึ่งเข้ามาแทนที่ของเดิม ส่งผลให้มาตรฐานการครองชีพ สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกดีขึ้น งานของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าเราต้องตระหนักและรับมือกับภัยคุกคามต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สำหรับโมคีร์ เป็นศาสตราจารย์ประจำ Northwestern University ในเมืองอีแวนสตัน สหรัฐอเมริกา ส่วนอากีออน เป็นศาสตราจารย์ประจำ College de France and INSEAD ในกรุงปารีส และ London School of Economics and Political Science ในอังกฤษ ขณะที่ โฮวิตต์ เป็นศาสตราจารย์ประจำ Brown University ในสหรัฐ
ผู้คว้ารางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้ จะได้ครองเงินรางวัลร่วมกันมูลค่า 11 ล้านโครนสวีเดน หรือราว 38 ล้านบาท สำหรับพิธีมอบรางวัลโนเบลทั้งหมด จะมีขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม